La 707 Futsal encara un nuevo año apostando a las formativas

Daniel Marques Da Rosa, referente del club, se reunió con el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, con el objetivo de organizar una nueva temporada de la actividad.

El club comenzó en 2023 y hoy cuenta con alrededor de 100 jugadores que juegan tanto en la liga oficial de fútbol de salón local como en el programa Juegos Comunitarios.

“Solicitamos el tema de espacios para entrenar y logramos conseguir algo productivo para los chicos que tenemos. Ahora, la idea es seguir entrenando y mejorando con nuestros jugadores”, expresó el dirigente.

Marques Da Rosa, remarcó que: “Hernán (Martínez) nos atiende siempre perfectamente y nos ayuda con el tema del espacio así que nos vamos muy contentos con su respuesta y le agradecemos por su atención y que siempre está cuando necesitamos de él”.

Sobre la competencia, el señaló que en caso de los equipos que están en la categoría oficial “sabemos lo competitivo que es, tenemos que tratar de entrenar y llegar al objetivo que es salir campeón, clasificar a un Nacional. Y después tenemos a los más chiquititos que juegan en los torneos barriales (Juegos Comunitarios)”.