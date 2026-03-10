Homenajearon a Natalia Picasso, la primera guardavidas de Comodoro

El emotivo acto se realizó este martes al mediodía en el edificio de Servicio de Guardavidas.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, durante el mediodía de este martes, en el edificio del Servicio de Guardavidas se hizo un sentido y emotivo reconocimiento a Natalia Picasso, quien fue la primera guardavidas de Comodoro Rivadavia y que murió en octubre del 2004. Además, una embarcación semirrígida lleva el nombre de la homenajeada.

En 1993, Natalia Picasso se incorporó como ayudante en el Servicio de Guardavidas de Comodoro Rivadavia. Hasta ese momento todo el plantel estaba integrado por hombres, ya que en los cursos de formación no había mujeres inscriptas.

Un año después se recibió como guardavida oficial y se metió de lleno a trabajar en las costas de la ciudad, siendo la pionera del género femenino y generando un cambio en la historia de la profesión.

Su presencia abrió el camino para que muchas otras mujeres pudieran incorporarse al ámbito de la seguridad acuática, contribuyendo así a la construcción de un servicio cada vez más profesional e inclusivo.

En octubre del 2004 Natalia Picasso muere, sin embargo, dejó un legado que persiste en cada mujer que forma parte del Servicio de Guardavidas y que cuidan la vida de las personas en las playas y piletas.

Es por eso que, se resolvió brindarle un sentido homenaje, en un reconocimiento impulsado por S.U.G.A.R.A. (Sindicato Único de Guardavidas y Afines de la República Argentina), en conjunto con el Servicio de Guardavidas de Comodoro Rivadavia y Comodoro Deportes.

Del acto participaron, Valentina Miguel (hija de Picasso), Martín Gurisich (director general de Deportes), Tomás Rivas, Franco Quinteros (S.U.G.A.R.A.), Flavio Benítez (jefe de Guardavidas), Roberto Llaiquel, Jorge Michardi (compañeros de Picasso), guardavidas, amigos y familiares de Natalia Picasso.

Muy emocionada, Valentina Miguel dijo en la ceremonia que “me siento orgullosa de la mamá que tuve, más allá de guardavidas era mi mamá, solo pude compartir siete años de mi vida con ella. Agradezco a todos por este reconocimiento, no me lo esperaba”.

Por su parte, Rivas expresó que “Natalia (Picasso) fue una pionera que ha dejado una marca invaluable y abrió las puertas para más guardavidas mujeres. Hoy el Servicio de Guardavidas cuenta con 17 mujeres en cada una de las playas y piletas, y eso es un legado que dejó ella”.

En tanto, Gurisich expresó que “Natalia (Picasso) era una de las personas que nos mostraba que el trabajo en el Servicio no era una cuestión de género. Aprendimos mucho de ella, en esa época el trabajo era mucho más duro y Natalia siempre estuvo a la altura de la circunstancia y siempre nos mostró un horizonte”.