Atlético Tucumán empató y comparte la punta con Gimnasia

Atlético Tucumán empató este lunes por la noche como local sin goles ante Banfield en el partido que completó el programa de la 17ª fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro, que se jugó en el Monumental José Fierro, tuvo el arbitraje del neuquino Darío Herrera y con ese resultado, el Decano comparte la punta del campeonato con Gimnasia y Esgrima de La Plata, ambos con 33 unidades.

El Decano fue claramente superior en el primer tiempo, en el que controló el 61% de la posesión de la pelota y totalizó nueve remates, siete más que el rival. Sus dos mejores chances las encontró sobre el final: Ramiro Carrera no pudo aprovechar un buen pase de Joaquín Pereyra, mientras que el palo le negó el gol a Matías Orihuela.

El Taladro, por su parte, pese a ser sometido por el adversario, dispuso de la situación más clara para convertir en la etapa inicial. A los 33', Martín Garay comprometió con un mal pase al arquero Carlos Lampe, quien, dentro del área, se vio obligado a bajar el balón con la mano.

El árbitro Darío Herrera sancionó tiro libre indirecto para la visita: Jesús Dátolo pateó desde apenas afuera del área chica, pero su remate impactó en el techo del travesaño y salió desviado.

En el complemento, el local sostuvo la iniciativa, pero le costó traducir la tenencia de la pelota en ocasiones de peligro. Perdió fluidez en su juego y ya no fue tan incisivo en sus ataques como en el inicio del partido.

Recién en tiempo de descuento Atlético estuvo cerca de romper el cero. Primero, Facundo Cambeses le tapó un remate dentro del área a Garay, y luego, en el tiro de esquina, Carrera no pudo darle dirección a su cabezazo.

Con este resultado, el conjunto norteño suma 33 puntos al igual que Gimnasia; Huracán y Godoy Cruz, con 31 cada uno, son sus más inmediatos perseguidores, mientras que Boca y River, que se enfrentarán el próximo domingo, acumulan 29 unidades. Banfield quedó 20º con 19 puntos.

Síntesis

Atlético Tucumán 0 / Banfield 0

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Matías Orihuela; Guillermo Acosta; Renzo Tesuri, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Augusto Lotti, Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Lucas Pusineri.

Banfield: Facundo Cambeses; Luciano Abecacis, Alejandro Maciel, Dylan Gissi, Luis Mago y Aarón Quiros; Jesús Dátolo, Matías Romero, Nicolás Cabrera; Agustín Urzi y Ramiro Enrique. DT: Claudio Vivas.

Cambios ST: 20’ Eugenio Isnaldo x Ruiz Rodríguez (AT), Mateo Coronel x Tesuri (AT) y Cristian Menéndez x Lotti (AT), 24’ Amos Perales x Dátolo (B), 30’ Matías González x Urzi (B), 37’ Gregorio Tanco x Quiros (B), Andrés Chávez x Enrique (B) y Nicolás Domingo x Romero (B).

Amonestados: Bianchi (AT). Abecacis, Cabrera, Urzi, Gissi (B).

Incidencias: No se registraron.

Arbitro: Darío Herrera.

Estadio: Monumental José Fierro.