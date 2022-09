Atlético Tucumán ganó y vuelve a ser único líder

Atlético Tucumán volvió al triunfo al imponerse ante Argentinos Juniors por 2-1 y, con este resultado, trepó a la cima por lo menos de forma provisoria. El partido, que correspondió a la 20ª fecha de la Liga Profesional de Fútbol se jugó en el estadio Diego Armando Maradona y tuvo el arbitraje de Fernando Rapallini quien expulsó en el segundo tiempo a Cristian Menéndez, de la visita.

A los 28 minutos del primer tiempo, el Decano abrió el marcador gracias a una excelente acción individual de Menéndez. Tras un lateral desde la derecha, el Polaco recibió en el área, se sacó dos marcas de encima combinando potencia y habilidad, y luego sorprendió a Federico Lanzillota con un zurdazo al primer palo.

Diez minutos después, Menéndez volvió a aparecer para sellar su doblete y extender la diferencia en el marcador. En este caso, después de un centro de Renzo Tesuri que Mateo Coronel no alcanzó a conectar, el marplatense definió con su pierna derecha y venció la débil resistencia de Lanzillota.

El conjunto norteño fue contundente para aprovechar sus escasas aproximaciones al arco rival, mientras que el Bicho, que controló la posesión de la pelota e inclinó la cancha a su favor, no pudo capitalizar sus situaciones de peligro.

La más clara fue a los siete minutos del complemento, cuando el travesaño le negó el tanto a Gastón Verón, quien había cabeceado en la puerta del área chica y sin marca. El equipo local registró 19 remates contra cinco de la visita.

A falta de 20 minutos para el final del partido, Menéndez se fue expulsado: el polaco, que ya estaba amonestado, fue a disputar un balón con su pierna extendida a la altura de la cabeza de Miguel Torrén, por lo que Rapallini no dudó a la hora de mostrarle la segunda tarjeta.

Recién en el último minuto, gracias a un cabezazo de David Salazar, el elenco comandado por Gabriel Milito descontó, pero fue demasiado tarde para aspirar a la igualdad.

Los dirigidos por Lucas Pusineri ahora suman 38 puntos y lideran el torneo en soledad. Gimnasia y Esgrima La Plata (36 puntos) está obligado a vencer este martes a Central Córdoba en Santiago del Estero para recuperar el primer puesto. Argentinos, por su parte, quedó octavo con 30 puntos.

Síntesis

Argentinos 1 / Atlético Tucumán 2

Argentinos: Federico Lanzillota; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén y Lucas Villalba; Mariano Bíttolo, Franco Moyano, Alan Rodríguez y Luciano Sánchez; Andrés Roa; Gastón Verón y Gabriel Avalos. DT: Gabriel Milito.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Cristian Menéndez y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

Goles PT: 28’ y 38’ Cristian Menéndez (AT).

Gol ST: 50’ David Salazar (AJ).

Cambios ST: al inicio José Herrera x Bíttolo (AJ), Javier Cabrera x Sánchez (AJ) y Nicolás Reniero x Roa (AJ), 22’ Eugenio Isnaldo x Coronel (AT), 29’ Ignacio Puch x Tesuri (AT), 34’ Lautaro Ovando x Verón (AJ) y David Salazar x Moyano (AJ), 39’ Andrés Balanta x Pereyra (AT), Gastón Gil Romero x Carrera (AT) y Francisco Di Franco x Pereyra (AT).

Amonestados: Roa, Villalba Rodríguez (AJ). Carrera, Bianchi, Capasso, Garay (AT).

Incidencias ST: 26’ expulsado Menéndez (AT) por doble amarilla.

Arbitro: Fernando Rapallini.

Estadio: Diego Armando Maradona.