Atlético Tucumán goleó y se afianza en la punta

Atlético Tucumán goleó este martes 4-0 a Barracas Central por la 15ª fecha de Liga Profesional de Fútbol en el estadio Monumental José Fierro y con el arbitraje de Hernán Mastrángelo. Con este resultado, los de Lucas Pusineri ostentan la primera posición con 32 puntos, mientras que el Guapo quedó en la vigésimasegunda plaza, con 17 unidades.

A los 21 minutos del primer tiempo, Renzo Tessuri probó de media distancia y su remate fue amortiguado por Gonzalo Paz, pero el rebote le quedó a Cristian Menéndez, quien se despachó con una chilena para romper el cero.

El Decano mantuvo el dominio del juego en el complemento, en el que estiró la diferencia en el marcador. Primero, a los 49', Menéndez le sirvió el gol a Ramiro Ruiz Rodriguez, su compañero en el frente de ataque.

Y luego, a los 59', Joaquín Pereyra sorprendió a Maximiliano Gagliardo: en lugar de sacar el centro, el volante detectó que el arquero estaba mal parado y desde el carril derecho, por lo menos seis metros detrás de la línea del área, buscó el arco y encontró la red.

Finalmente, en la última acción del partido, tras un tiro de esquina de la visita, Mateo Coronel lo vio adelantado a Gagliardo y, a más de 60 metros del arco rival, disparó y acertó con una precisión increíble. Decretó el resultado final con uno de los mejores goles que se han visto en lo que va del torneo.

Con este triunfo, el conjunto dirigido por Lucas Pusineri se consolida en la cima de la tabla de posiciones con 32 puntos, los cuales obtuvo producto de nueve victorias, cinco empates y sólo una derrota. Además, apenas le convirtieron seis tantos, por lo que mantiene la valla menos vencida del certamen.

Gimnasia y Esgrima La Plata, que igualó sin goles en El Bosque frente a Aldosivi, suma 29 unidades y es el único escolta de Atlético Tucumán, que en la próxima fecha visitará a Boca Juniors en La Bombonera.

Síntesis

Atlético Tucumán 4 / Barracas Central 0

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Gabriel Risso Patrón; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Joaquín Pereyra y Eugenio Isnaldo; Ramiro Ruíz Rodríguez y Cristian Menéndez. DT: Lucas Pusineri.

Barracas Central: Maximiliano Gagliardo; Facundo Mater, Nicolás Ferreyra, Gonzalo Paz y Juan Díaz; Fernando Valenzuela, Carlos Arce, Iván Tapia y Pablo Mouche; Bruno Sepúlveda y Cristian Colmán. DT: Rodolfo De Paoli y Alejandro Milano.

Gol PT: 21’ Cristian Menéndez (AT).

Goles ST: 3' Ramiro Ruiz Rodríguez (AT), 13' Joaquín Pereyra (AT), 47’ Mateo Coronel (AT).

Cambios ST: al inicio Matías Orihuela x Risso Patrón (AT), 10’ Facundo Castro x Colmán (BC), 19’ Gastón Gil Romero x Pereyra (AT), 26’ Brian Calderara x Díaz (BC), 28’ Augusto Lotti x Rodríguez (AT), 35’ Mateo Coronel x Menéndez (AT) y Francisco Di Franco x Acosta (AT), 36’ Neri Bandiera x Valenzuela (BC).

Amonestados: Risso Patrón (AT). Mouche, Ferreyra (BC).

Incidencias: No se registraron.

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Monumental José Fierro.