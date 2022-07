Ató a su sobrina para que su hijo la violara

Los aberrantes episodios ocurrieron entre septiembre y octubre de 2021 en la localidad de Los Juríes, en la provincia de Santiago del Estero.

La víctima, de 10 años, relató en Cámara Gesell, el calvario que vivió cuando su tía la ató para que fuera violada por su primo en dos oportunidades.

“La primera vez, estaba sola. Llegó él, me llevó a la pieza. Me ató las manos y me abusó. Se fue y mi hermanita, chiquita, apareció y me desató. Después, también la abusó a ella”, detalló la menor ante psicólogos y la fiscal del caso, Florencia Garzón.

El segundo episodio de violación ocurrió unos meses después con complicidad de la madre del adolescente.

Según la declaración, la mujer – tía de la víctima - la llevó a dormir a su casa y en medio de la noche la inmovilizó sobre la cama y el adolescente abusó sexualmente de ella otra vez.

“Ahora tu madre va a saber lo que es el dolor, estás pagando por lo que me hizo esa hija de p...”, le gritaba su tía.

Los investigadores del caso concluyeron que se trató de una venganza contra la madre de la víctima.

En las últimas horas, la Cámara de Apelaciones desestimó un planteo de la defensa de la mujer, que pedía su excarcelación por falta de mérito y ratificaron la prisión preventiva para la tía y el primo de la víctima.