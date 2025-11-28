Aumentaron las denuncias por violencia de género en la Comarca Andina

La oficial principal Anahí Ñancufil, jefa de la Comisaría de la Mujer de El Hoyo, confirmó que las denuncias por violencia de género continúan en aumento en la comarca andina.

Sin embargo, sostuvo que este crecimiento también refleja un avance social. “El aumento de las denuncias lo vemos como algo positivo porque las mujeres se están animando a denunciar. Se están haciendo más públicas las leyes y las herramientas con las que cuentan”, expresó.

Ñancufil detalló- en Radio 3- que la Comisaría de la Mujer tiene jurisdicción en El Hoyo y Lago Puelo, donde trabajan diez agentes especializadas. “Las empleadas que reciben las denuncias están las 24 horas en la comisaría, capacitadas y empáticas. Lo que se necesita es un ámbito privado y armonioso para que la persona pueda contar toda su vivencia”, indicó.

La jefa policial explicó que las medidas de protección se aplican incluso cuando la víctima no se siente preparada para solicitarlas. “Si la víctima no quiere ninguna medida, pero evaluamos un riesgo alto, igual pedimos la exclusión del hogar o la prohibición de acercamiento. Lo que se pretende es que, al tomar conocimiento de un hecho, se actúe”, afirmó.

Ñancufil destacó también la colaboración interinstitucional como clave para respuestas rápidas y efectivas. “Solas no podríamos trabajar de manera eficiente. Trabajamos con Fiscalía, el Servicio de Asistencia a la Víctima, el Servicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y áreas de Desarrollo Social. Ninguna institución podría abordar sola cada caso”, aseguró. En El Hoyo, la municipalidad dispone de un módulo habitacional donde las víctimas pueden resguardarse hasta cinco días.

Consultada sobre si existen denuncias de varones, Ñancufil confirmó que son muy pocas. “No se han acercado hombres a denunciar, quizá uno o dos en el año. Creo que es por vergüenza, pero no significa que no ocurra. En una relación, tanto la mujer como el hombre pueden ejercer violencia”, remarcó. “La mujer por ser mujer no es víctima y el hombre por ser hombre no es violento”, agregó.

Finalmente, la oficial principal destacó la importancia de la Ley Micaela, que ella misma replica en la región. “Aproximadamente 40 empleados municipales participaron de la capacitación. Pudieron identificar el ciclo de la violencia y los tipos de violencia. Sirvió mucho porque se cambió la mirada”, señaló. Ñancufil adelantó que espera continuar con nuevas etapas formativas y sumar más personal a la comisaría para enfrentar una demanda creciente.