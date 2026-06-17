Austria empezó con una sonrisa el Mundial

Derrotó 3-1 a Jordania en el partido que completó la primera fecha del Grupo “J” de la Copa del Mundo. Es el próximo rival de la Argentina.

La selección de Austria superó este lunes a la noche -madrugada del martes en la Argentina- a Jordania por 3-1 en el partido que completó la primera fecha del Grupo “J” de la Copa del Mundo, que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.

El encuentro, que se disputó en el Estadio Bahía de San Francisco, Santa Clara, tuvo el arbitraje del mauritano Dahane Beida.

Envalentonado, quizá, por el histórico empate (0-0) que Cabo Verde logró ante la campeona de Europa, España, el conjunto jordano, otro debutante en una fase final de una Copa del Mundo, salió dispuesto a prolongar la revolución de los modestos.

Algo más sencillo cuando se cuenta con un jugador como Mousa Al-Tamari, que se olvidó de las disputas que mantuvo con su entrenador sobre dónde situar la línea de presión y se dedicó a lo que mejor sabe: aparecer una y otra vez por todo el frente de ataque.

Pero si la velocidad del extremo del Rennes francés no fue ninguna sorpresa para nadie, más inesperado fue el descaro del joven Odeh Fakhoury, que a los 17 minutos estuvo a punto de abrir el marcador con un potente disparo desde al frente del área que obligó a lucirse al arquero austríaco Alex Schlager.

Nada pudo hacer, sin embargo, el arquero jordano Yazzed Abu Laila por impedir que cuatro minutos más tarde, en el 21’, el mediocampista Romano Schimd estableciese el 1-0 con un espectacular derechazo desde la medialuna del área.

Un gol que, lejos de desanimar al conjunto jordano, llevó a los del marroqui Jamal Sellami a dar un paso adelante y arrebatar el control del partido a una Austria que, pese a su ventaja en el marcador, nunca pareció cómoda.

De hecho, Jordania dispuso antes de llegar al descanso de dos claras ocasiones para igualar el partido, pero si a los 22 minutos el ltravesaño impidió que el cabezazo de Ali Olwan terminase en gol, en el 34’ fue Schlager quien evitó el tanto del delantero jordano.

Sin embargo, nada ni nadie pudo impedir que a la tercera el atacase árabe acabase por introducir finalmente el balón en el arco (1-1) al culminar a los 50 minutos un veloz contragolpe con un potente y preciso disparo.

Un inesperado panorama al que el preparador austríaco Ralf Rangnick trató de dar la vuelta con un triple cambio al que sumar al que ya realizó nada más concluir el descanso con la entrada al terreno de juego de Marko Arnautovic.

Poco tardó el delantero del Estrella Roja en confirmar su fama de goleador tras aprovechar una mala salida del arquero Abu Laila después de un saque de esquina para firmar a los 68 minutos el 2-1.

Gol que nunca subió al marcador tras comprobarse en las imágenes de video que el jugador austríaco Stefan Posch tocó el balón con el brazo antes de asistir a Arnautovic.

Pero ya nada podía parar a Austria, que, a los 77 minutos, volvió a explotar los problemas de Jordania con el juego aéreo en un nuevo centro lateral que Yazan Alarab, uno de los destacados en el equipo árabe, introdujo en su propio arco (2-1).

Una desdichada acción que pareció terminar con las opciones de una Jordania que, cada vez más cansada, concedió en el tiempo de prolongación todo lo que no había concedido en el resto del encuentro, lo que no desaprovechó Austria para ampliar el marcador con un gol de penal de Arnautovic superados los 100 minutos de juego.

De esa manera, Austria comenzó derecho su participación en la Copa del Mundo y en la próxima fecha se las verá con Argentina quien en el inicio de su defensa por el título, goleó 3-0 a Argelia en el partido que abrió el Grupo “J” en Kansas City, y en donde Lionel Messi brilló marcando los tres goles del encuentro.