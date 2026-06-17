Messi ya es el máximo goleador de los Mundiales

Con los tres que le marcó a Argelia, el crack y capitán de la Selección Argentina alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo, alcanzando así al alemán Miroslav Klose.

Hay récords que parecen inalcanzables. Marcas destinadas a permanecer intactas durante generaciones. Pero cuando Lionel Messi está de por medio, hasta las páginas más intocables de la historia terminan reescribiéndose.

La noche del debut argentino en el Mundial 2026 quedará grabada por mucho más que una goleada. Con los tres goles que le marcó a Argelia, el capitán de la Selección argentina alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, una cima reservada para muy pocos elegidos y que ahora lleva su nombre.

La conquista tiene un valor simbólico enorme. Durante años, la tabla fue encabezada por el alemán Miroslav Klose, quien había alcanzado los 16 goles en 24 partidos repartidos en cuatro Copas del Mundo. Ahora, Messi llegó a esa cifra en 27 encuentros y en su sexta participación mundialista, completando otra hazaña para una carrera que parece no tener techo.

El camino comenzó hace exactamente veinte años. En Alemania 2006, un joven de apenas 18 años anotó su primer gol mundialista frente a Serbia y Montenegro. Desde entonces atravesó alegrías, frustraciones, finales perdidas, desilusiones y finalmente la gloria máxima en Qatar 2022. Cada Mundial dejó una huella. Cada torneo sumó un capítulo a una historia que hoy encuentra otro momento inolvidable.

Su recorrido goleador refleja también su evolución como futbolista y líder. Marcó un tanto en 2006, no pudo convertir en Sudáfrica 2010, anotó cuatro veces en Brasil 2014, sumó uno en Rusia 2018, brilló con siete goles en Qatar 2022 y abrió el Mundial 2026 con un triplete que lo elevó a la cima absoluta.

Detrás quedaron nombres que durante décadas representaron la excelencia del fútbol mundial. El brasileño Ronaldo Nazário aparece con 15 goles, mientras que el alemán Gerd Müller acumuló 14. Más atrás figuran leyendas eternas como Pelé, que convirtió 12 tantos en cuatro Mundiales, y Just Fontaine, autor de 13 goles en una sola edición, la de Suecia 1958.

La magnitud del logro también se entiende por los protagonistas a los que supera. Messi no solamente alcanzó registros históricos: los hizo convivir en una misma carrera. Es campeón del mundo, máximo goleador histórico de la Selección Argentina, máximo asistidor, el jugador con más partidos en la historia de los Mundiales y ahora también el máximo artillero de la competencia más importante del fútbol.

Lo extraordinario es que la historia sigue escribiéndose. En su sexto Mundial y después de haber conquistado todos los títulos posibles, Messi continúa encontrando nuevas metas para derribar. Como si el fútbol se negara a despedirse de él.

Por eso el récord trasciende los números. Los 16 goles son apenas una cifra. Lo verdaderamente inmenso es el camino recorrido para alcanzarlos. Un recorrido que comenzó con un chico de Rosario persiguiendo una pelota y que hoy lo encuentra en la cima más alta del deporte.

La historia de los Mundiales tiene nuevo dueño. Y para millones de argentinos, también tiene el rostro de una emoción que parece no terminar nunca.