Noruega tuvo un debut goleador frente a Irak a quien venció 4-1

Halaand en dos ocasiones, Østigård y Thorstvedt, marcaron para los nórdicos. El tanto iraquí lo anotó Aymen Hussein. El partido completó la primera fecha del Grupo I de la Copa del Mundo.

Noruega debutó con una goleada de 4-1 ante Irak en el partido que completó la primera fecha del Grupo I de la Copa del Mundo, que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.

El encuentro, que se disputó en el Estadio Boston, contó con el arbitraje del gabonés Pierre Atcho.

Los goles de los nórdicos los marcaron Erling Halaand, en dos oportunidades, Leo Østigård y Kristian Thorstvedt. El tanto de los asiáticos lo hizo Aymen Hussein.

Los primeros minutos fueron parejos. Irak presionaba bien y Noruega dejaba venir a los iraquíes en busca de espacios que no se abrían. La defensa iraquí se mostraba bien parada y Noruega no le encontraba aún la vuelta al partido. Eso sí: cada vez que la tocaba Halaand, el peso de la presencia del 9 se hacía notar y el estadio vibraba de emoción anticipándose a lo que llegaría minutos después.

Apenas terminó la primera pausa de hidratación, el primer gol no se hizo esperar. Antonio Nusa, el escurridizo delantero del Leipzig y una de las jóvenes promesas de esta Copa Mundial, recibió en la izquierda una pelota entre líneas, pero en vez de encarar a los defensores abrió sobre su izquierda, que pasaba el lateral David Moller Wolfe, que llegó al fondo, y metió un centro rasante muy preciso que encontró a nada más y nada menos que a Erling Halaand, que se tiró al piso con las piernas para adelante para llegar antes que los dos defensores de Irak, e impactar la pelota contra la red, como tantas veces se lo vio con la camiseta del Manchester City.

Cuando todo indicaba que podía llegar el segundo gol de Noruega, porque se habían abierto los espacios en la defensa iraquí, apareció el empate.

Ali Jasim mareó al lateral Ryerson y abrió a su izquierda para Amir Alammari que desbordó y metió un centro pinchado y preciso para que el delantero Hussein Aymen atacara la pelota con un cabezazo entre dos defensores de Noruega. Una jugada muy bien preparada para marcar el empate a los 39’.

Pero solo cuatro minutos, a los 43', llegaría el segundo de Noruega. Y sí: el segundo de Haaland. Fue tras una equivocación de la defensa iraquí: el pase del central Tahseed Zayd a su arquero Hassan Jalal fue muy corto y el arquero esperó demasiado la pelota: cuando quiso sacarla ya era demasiado tarde: rechazó con Halaand encima y la pelota le pegó al noruego para meter así un doblete en su primer partido en una Copa Mundial.

El tercer gol de Noruega llegó en el segundo tiempo, a los 76, de la mano del defensor del Génova Leo Østigård que, en un córner, corrió hacia el área chica, se elevó con los ojos bien abiertos metió un frentazo a la red.

El cuarto llegó cuando se iba el partido. Un centro pasado del Ajer que Haaland bajó de cabeza y la terminó metiendo en contra Aymen.

Después de esta contundente victoria, ahora Noruega se verá las caras con Senegal en la segunda fecha del grupo I, el próximo lunes. Irak, por su parte, jugará su segundo partido contra la tricampeona Francia, ese mismo día.