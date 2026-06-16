Fue en el partido que completó en Los Angeles el Grupo “G” de la Copa del Mundo, que también integran Bélgica y Egipto.

Irán y Nueva Zelanda debutaron en el Mundial con un atractivo 2-2

Irán y Nueva Zelanda igualaron este lunes 2-2 en un intenso y atractivo partido que cerró el programa del Grupo “G” de la Copa del Mundo, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México.

El encuentro, que se jugó en el Estadio Los Angeles, Inglewood, contó con el arbitraje del mexicano César Ramos.

Después de que Mehdi Taremi pusiera a prueba a Max Crocombe en un intenso inicio de partido, Elijah Just fue más efectivo y adelantó a los All Whites con un remate resante y potente.

Chris Wood fue clave en la jugada del primer gol y volvió a ser protagonista poco después al habilitar a Sarpreet Singh, cuyo disparo obligó a Alireza Beiranvand a intervenir con una atajada complicada.

Irán respondió por medio de Taremi, cuyo disparo desde unos 20 metros se estrelló en el poste antes de la primera pausa de hidratación. El receso pareció favorecer al conjunto dirigido por Amir Ghalenoei, que regresó con mayor determinación y encontró rápidamente el empate.

Ramin Rezaeian rompió la línea defensiva y definió con tranquilidad, utilizando la parte exterior del pie para superar a Crocombe y establecer el 1-1.

El Team Melli estuvo cerca de tomar ventaja en el tiempo agregado de la primera mitad, pero Ali Nemati fue señalado en fuera de juego tras rematar de cabeza un tiro libre.

Nueva Zelanda recuperó la ventaja al inicio de la segunda mitad, cuando Wood habilitó a Just, que definió con sutileza por encima de la salida de Beiranvand.

Sin embargo, Irán no estuvo en desventaja por mucho tiempo. Rezaeian, autor del primer gol iraní, se convirtió en asistente al enviar un centro preciso para que Mohammad Mohebbi conectara un potente cabezazo que entró tras golpear la parte interior del poste.

Ninguno de los dos equipos logró desequilibrar el marcador en los minutos finales. Ya en el tiempo añadido, Wood remató de cabeza directamente a las manos de Beiranvand. La búsqueda de Nueva Zelanda por conseguir su primera victoria en una Copa Mundial continuará en su próximo compromiso del Grupo G, frente a Egipto, el domingo. Irán, por su parte, se enfrentará a Bélgica, con las cuatro selecciones del grupo igualadas con un punto tras la primera jornada.