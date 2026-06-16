Argentina comienza la defensa del  título en el último Mundial de Messi

Se mide este martes desde las 22 ante Argelia por el Grupo J de la Copa del Mundo. El partido se jugará en Kansas City.

La Selección Argentina de fútbol conducida por Lionel Scaloni afrontará este martes su primer partido en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, certamen del cual jugarán por última vez el capitán Lionel Messi y el subcapitán Nicolás Otamendi. El rival será Argelia, elenco orientado técnicamente por Vladimir Petkovi que también integra el Grupo J, donde se medirán Austria y Jordania en último turno (1AM).

El partido, que se jugará en el Kansas City Stadium, dará comienzo a las 22 tendrá el arbitraje del polaco Szymon Marciniak. La transmisión estará a cargo de DSports, Telefe, TV Pública y TyC Sports; también en sus respectivas plataformas ondemand y habrá servicios de streaming: Disney+, Paramount+, Flow.

La “Albiceleste”, entonces, que cumplió con una gran preparación y mantiene una seguidilla de victorias en sus últimos enfrentamientos, tendrá su estreno en esta edición de la cita máxima que lo tiene como defensor del título.

Scaloni repitió para esta edición a gran parte de la base que fue campeona del mundo en Qatar, pero le agregó una necesaria cuota de sangre joven, con Nicolás Paz y Valentín Barco como bandera. El talento de los más chicos, sumado a la experiencia ganadora de jugadores como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Cristian Romero, Emiliano Martínez, Lautaro Martínez y Julián Alvarez, entre varios otros, hacen de este equipo una pesadilla para cualquier rival.

La gran duda pasa por el estado físico del plantel, en especial en la última línea. Ya es sabido que Nicolás Tagliafico no podrá jugar al menos el primer juego, pero Scaloni no lo desafectó ni convocó a otro lateral izquierdo, por lo que está la chance de que Argentina debute jugando con tres marcadores centrales. En el otro costado, ni Nahuel Molina ni Gonzalo Montiel llegaron en plenitud, y recién se recuperaron de sus lesiones en la última semana y media.

El propio “Dibu” Martínez arrastraba una pequeña fractura en un dedo que, parece, no le impedirá ir desde el arranque ante los africanos. Cristian Romero recién sumó unos minutos en los últimos amistosos y Julián Alvarez está apenas recuperado de una lesión que sufrió con el Atleti. A eso se le suma un Leandro Paredes que directamente fue convocado estando desgarrado.

El primer escollo será la peligrosa selección de Argelia, una de las mejores de Africa, que ganó cómodamente su grupo en las eliminatorias africanas y llega al Mundial 2026 con el mote de ser punzante en ataque.

En lo que va del año, los argelinos jugaron cuatro amistosos, con una goleada humillante ante Guatemala (7-0), un empate ante Uruguay (0-0) y dos sólidos triunfos ante Países Bajos (1-0) y Bolivia (4-0). La derrota prematura en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones en enero -un 0-2 ante Nigeria- es la única mancha que ha tenido este combinado nacional.

Entre sus principales figuras está Riyad Mahrez, claro, quien junto a Nabil Bentaleb son los veteranos que guían a un grupo joven, donde solo otros tres futbolistas superan los 30 años. El joven talento del Bayer Leverkusen Ibrahim Maza es una estrella a tener en cuenta, porque tiene juventud, talento y viene de una temporada muy buena en Alemania.

El defensor Rayan Aït-Nouri (Manchester City) y los atacantes Amine Gouiri (Olympique Marsella) y Anis Hadj Moussa (Feyenoord) son otros nombres a tener en cuenta.

Su entrenador es Vladimir Petkovic, yugoslavo de nacimiento y suizo por adopción, que ya tiene experiencia en el Mundial: llevó a Suiza hasta los octavos de final de Rusia 2018, donde cayó ante Suecia.

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Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez, Facundo Medina o Lisandro Martínez; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Samir Chergui, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui; Riyad Mahrez, Ibrahim Maza, Mohamed Amoura; Amine Gouiri. DT: Vladimir Petkovi.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Estadio: Kansas City Stadium.

Hora: 22.