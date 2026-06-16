El entrenador alemán Jürgen Klopp se sumó a la ola de críticas a la nueva modalidad adoptada en el Mundial 2026.

Jürgen Klopp criticó las pausas de hidratación del Mundial 2026. El entrenador alemán considera que el fútbol está “secuestrado” por intereses comerciales. Además, cree que estas interrupciones benefician a los anunciantes, no a la salud de los jugadores.

Recordemos que por el intenso calor en Estados Unidos, Canadá y México, la FIFA implementó un descanso para los jugadores de tres minutos a los 22 minutos de cada tiempo para hidratarse. Sin embargo, Klopp no está convencido de los argumentos del organismo rector.

En declaraciones a la cadena alemana ZDF, Klopp fue directo al valorar el torneo. El legendario entrenador afirmó: "El fútbol está secuestrado por ejecutivos con aire acondicionado. Vi a los jugadores parados durante un descanso por calor, mientras las pausas publicitarias marcaban el ritmo del partido, y me pregunté: ¿a quién sirve realmente el Mundial? ¿A los aficionados? ¿A los jugadores? ¿O a los anunciantes?".

La FIFA defendió estas pausas al asegurar que buscan proteger a los jugadores, como ya se hizo en la Copa Mundial de Clubes de Estados Unidos del año pasado. Sin embargo, muchos las critican porque creen que responden más a intereses económicos que a la salud de los futbolistas.

Jürgen Klopp critica que estas pausas rompen el ritmo natural del juego y lo comparan con un río al que se le construyen presas para los anuncios. "Antes el fútbol era el protagonista; ahora amenaza con ser el fondo musical de un show publicitario", concluyó, y las tildó de "jaula dorada para patrocinadores disfrazada de medida contra el calor".

El alemán no es el único crítico con la nueva modalidad de la FIFA dentro de los partidos. Mauricio Pochettino, el argentino que dirige a una de las selecciones anfitrionas de la cita mundialista, considera las pausas innecesarias si el clima no es extremo. El seleccionador de Estados Unidos lo resumió así: "Solo me gustan cuando las condiciones son extremas; en lo demás, son innecesarias".

La polémica no se limita al campo: los hinchas han sufrido normas confusas sobre su consumo de agua. La FIFA prohibió primero las botellas reutilizables y luego dio marcha atrás, lo que refuerza la idea de que el beneficio comercial guía sus decisiones logísticas este verano.

Además, muchos televidentes se quejaron del hecho de que aparezcan cortes comerciales en medio de un partido, algo totalmente inédito en la historia de las transmisiones de partidos de fútbol. Por otro lado, muchos especialistas y periodistas consideran que se ha dado un paso para que el fútbol pase a ser de dos tiempos de 45 minutos cada uno a partidos de cuatro cuartos de 22 minutos y medio cada uno con un descanso largo de 15 minutos entre el segundo y el tercer cuarto.