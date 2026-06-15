Uruguay y Arabia Saudita no pudieron vencerse en Miami

Empataron 1-1 en el partido que completó la primera fecha del Grupo H de la Copa del Mundo. Abdulelah Al-Amri y Maximiliano Araújo fueron los goleadores.

Las selecciones de Uruguay y Arabia Saudita igualaron este lunes 1-1 en el partido que marcó el cierre de la primera fecha del Grupo H del Mundial de fútbol, que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.

El encuentro, que se desarrolló en el Estadio Miami, tuvo el arbitraje del italiano Maurizio Mariani.

Los saudíes abrieron el marcador a los 41 minutos del primer tiempo gracias a un tanto de Abdulelah Al-Amri. En la segunda mitad, la “Celeste” dirigida por el argentino Marcelo Bielsa logró igualar el encuentro a los 80 minutos por intermedio de Maximiliano Araújo.

El principio fue con un Uruguay que lateralizó el juego y no encontraba espacios. Tuvo la primera con un remate seco y centrado de Maximiliano Araújo a pocos minutos del inicio, que el arquero Al-Owais desvió. Y poco más. Careció del juego por afuera que debió tener por fuera, ya que en la izquierda jugó 45' un Matías Viña que desentonó con pelota y en ataque, y por derecha Varela jamás logró asociarse con Federico Valverde.

Darwin brilló por su ausencia y no logró complementarse con Viñas. Una sola chance de peligro llegó recién a los 30', con poco. Centro al segundo palo que bajó fácil Araújo hacia el medio. La pelota llegó picando y Viñas ensayó una palomita que fue muy al medio del arco y que desvió el arquero.

Mientras tanto, Arabia empezó a hacer su partido. Equipo compacto y bien parado que empezó a avisar por arriba y encendió las alarmas de un Uruguay que marcaba muy mal en las pelotas paradas. A los 38' Arabia Saudita tuvo una clarísima. Córner desde la derecha y un centro picando que remató con su derecha Abdulelah Al-Amri para hacer volar a Fernando Muslera.

En la jugada siguiente, córner corto, centro al segundo palo que bajaron hacia el medio y nadie llegó a conectar, pero Uruguay sufría en donde no podía sufrir.

Las alertas llegaron demasiado tarde: llegó el gol de Arabia. Otra vez de tiro de esquina, Al Juwayr ganó por arriba y le dio potencia hacia el medio y Muslera dio un rebote flojo y corto que encontró a Al-Amri para corregir y poner el 1-0.

En el entretiempo, Bielsa sacó a Viña del lateral izquierdo y sorprendió al sustituir a Darwin por Canobbio y pasar de un 4-4-2 a un 4-2-3-1, su formación preferida.

Viñas quedó como única referencia en la delantera y en el inicio conectó un centro desde la derecha de Varela cambiando la trayectoria y exigiendo nuevamente al arquero Al-Owais, que la sacó bien abajo.

A los 50' Viñas nuevamente lo tuvo. Ganó en las alturas en un tiro de esquina y la puso al lado del palo, para todo el lamento celeste en Miami.

Uruguay empezó a atacar más y Ugarte tocó las puertas del gol con un remate desde lejos abajo, que se estrelló contra el palo. Claro: el equipo de Bielsa generaba pero enfrente tenía a todo el equipo saudí defendiendo muy cerca de su arco y pocos espacios.

Cuando la “Celeste” entró en una meseta en ofensiva, curiosamente llegó el gol. A los 80', centro de Sanabria que volvió a encontrar a Viñas por arriba, rebote hacia la derecha del arquero y Araujo, solo, definió bien para un empate que fue un desahogo. Increíblemente, Bielsa ya había decidido sacarlo para que ingresara Brian Rodríguez y apenas ingresado el punta sacó un remate abajo desde la izquierda que casi se mete pegado al palo.

El resto fue casi todo de Uruguay. Apenas un remate de Abdulhamid pasó muy cerca del travesaño del arco defendido por Muslera.

Mientras, Uruguay merodeaba el gol, Valverde recibió un córner corto y probó abajo, haciendo lucir a un brillante Al-Owais. Luego Sebastián Cáceres cabeceó el tiro de esquina al lado del palo y volvía a hacer lamentar a Uruguay.

Uruguay empujó mucho y acarició el gol. Pero regaló demasiado en el primer tiempo y falló en donde no podía fallar en este nivel: la pelota quieta. Luego corrió de atrás y no le alcanzó.