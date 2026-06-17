El capitán, que comenzó a jugar su última Copa del Mundo, marcó los tres goles en la victoria por 3-0 ante Argelia en el partido que abrió el Grupo “J” del certamen de la FIFA.

Argentina tuvo un estreno soñado y con un hat-trick de Lionel Messi

Con un brillante Lionel Messi, autor de los tres goles, la Selección Argentina de fútbol, debutó con una clara victoria ante Argelia por 3-0, en el marco del Grupo “J” del certamen, que organiza la FIFA, y que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.

El partido, que se jugó en el estadio Kansas City, tuvo el arbitraje del polaco Szymon Marciniak. Los tres goles del encuentro los marcó Lionel Messi, quien de esa manera llegó a 121 tantos anotados, 16 en Mundiales, siendo el máximo goleador.

Desde el inicio del encuentro, Argentina, actual defensora del título, controló el ritmo del juego y la posesión de la pelota. Una acción colectiva lo dejó a Leo Messi mano a mano con el arquero, y el 10 no dudó para poner la pelota dentro de la red: pero la acción iba a ser invalidada por una fina posición adelantada.

Acto seguido, fue Argelia en los pies de Chaibi quien tuvo la chance de romper el cero, pero la bandera también se levantó en el á2rea argentino cuando Emiliano “Dibu” Martínez no llegaba a tapar el remate.

Pero el 10 argentino y su partido 200 con la “Celeste y Blanca no podía pasar desapercibido. Le dieron espacio y Messi hizo lo que mejor sabe: sacó un zurdazo increíble desde el borde del área y puso el partido 1-0.

El conjunto argelino contó con algunas aproximaciones que alertaron a la última línea argentina, pero los de Lionel Scaloni lograron mantener el resultado a favor al término de la primera parte.

Los Guerreros del Desierto terminaron de mejor manera el primer tiempo. Pero las ilusiones del combinado africano comenzaron a apagarse cuando Messi, a los 15 minutos del complemento, anotó el 2-0: Zidane no pudo retener un disparo de Mac Allister y el capitán argentino capitalizó el rebote para estirar la ventaja.

Para coronar otra gran actuación en una Copa Mundial, Messi anotó su primer hat-trick en la competencia. Promediando la segunda etapa recibió un pase desde la izquierda de Nicolás González -que ingresó en reemplazo de Thiago Almada-, dejó a un rival en el camino y esquinó su remate para vencer al arquero argelino y sellar la victoria.

En el conjunto dirigido por Lionel Scaloni hubo tres presentaciones a nivel mundialista: Facundo Medina, Nicolás González y Nicolás Paz.

De esa manera, Argentina comenzó de la mejor manera la defensa del título logrado en Qatar 2022 y desde mismo inicio hace soñar a todo un país con una nueva conquista la de la última Copa del Mundo del crack Lionel Messi y también del subcapitán Nicolás Otamendi.

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Síntesis

Argentina 3 / Argelia 0

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Nabil Bentaleb, Hicham Boudaoui, Fares Chaïbi; Ibrahim Maza; Anis Hadj Moussa; y Amine Gouiri. DT: Vladimir Petrovic.

Gol PT: 16’ Messi (Argentina).

Goles ST: 15’ y 32’ Messi (Argentina).

Cambios ST: 2’ Nahuel Molina x Montiel (Argentina), 10’ Nicolás González x Almada (Argentina) y Julián Alvarez x Lautaro Martínez (Argentina), 18’ Riyad Mahrez x Moussa (Argelia) y Mohamed Amoura x Gouiri (Argelia), 20’ Houssem Aouar x Boudaoui (Argelia), 33’ Nicolás Otamendi x Romero (Argentina) y Nicolás Paz x Messi (Argentina), 36’ Adil Boulbina x Maza (Argelia).

Amonestados: no hubo.

Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia).

Estadio: Kansas City.