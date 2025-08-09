Avanza la colocación de césped en espacios públicos

La municipalidad de Caleta Olivia continúa con su programa de forestación y de embellecimiento integral de espacios públicos.

La última intervención se centró en un tramo del boulevbard de la avenida Eva Peròn, frente al Hospital Zonal.

En principio se realizaron tareas de preparación del suelo para finalmente concretar el viernes la etapa de sembrado de semillas de césped a partir de un trabajo coordinado desde la Subsecretaría de Servicios, el cual fue supervisado por el intendente Pablo Carrizo.

De manera simultánea, otro grupo de operarios realizó una tarea similar en el boulevard de recientemente pavimentada avenida Tierra del Fuego,

El plan de forestación contempla diversas intervenciones para lo cual se requirieron aproximadamente 900 kilogramos de semillas, trabajando además en la preparación de la tierra y el abono junto a personal de la chacra municipal “Punto Orgánico”