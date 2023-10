Avila, eje del Bloque Patagónico: defensa de la producción y el trabajo

La realidad de la segunda cuenca más productiva del país preocupa a los actores políticos y sindicales. Los habitantes de la zona sur de Chubut y norte Santa Cruz ven por estas horas cómo las operadoras y empresas de servicios mudan sus intereses hacia Vaca Muerta, sembrando incertidumbre por el descenso de las inversiones en estas regiones.

En este contexto, los gobernadores electos de ambas provincias, Ignacio “Nacho” Torres y Claudio Vidal, proyectan la conformación del denominado Bloque Patagónico en el Congreso Nacional conformado por los representantes de ambos estados tanto en Diputados como en el Senado, además de las estrategias conjuntas que puedan impulsar con los futuros mandatarios de Río Negro, Alberto Weretilneck, y Neuquén, Rolando Figueroa.

De acuerdo a las manifestaciones de los futuros gobernantes de Chubut y Santa Cruz, para desarrollar esta estrategia política es fundamental el conocimiento de la realidad del sector desde el ámbito gremial: Jorga Avila, secretario general de Petroleros, refuerza en este concepto su candidatura a diputado nacional y se proyecta como quien puede garantizar el funcionamiento de ese Bloque Patagónico.

“Lo mejor que podemos hacer es unirnos para defender la Cuenca del Golfo”, sostiene el líder del sindicato más poderoso de Chubut sin dejar de repetir que “inversión, producción y trabajo” son el centro de las acciones que emprenderá como legislador nacional.

COMISION DE ENERGIA

Por su parte, “Nacho” Torres ya adelantó que “queremos que Jorge Avila sea el presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados. Lo propio en el Senado: tener la Presidencia para fomentar una Ley de Sostenibilidad de nuestra Cuenca, eso es algo necesario no solo para nosotros sino para la Argentina”.

Los temas a plantear y defender en el Congreso Nacional integran la agenda política de Torres, Vidal y Avila. Así quedó de manifiesto en los encuentros que tuvieron en la Oil&Gas realizada en Buenos Aires en septiembre; y en la cumbre que los reunió en Comodoro días atrás, donde analizaron el desarrollo de la campaña electoral para este 22 de octubre.

Allí, el secretario general de Petroleros Chubut apuntó que “el motivo principal –de su candidatura- es siempre buscar trabajo, mejores condiciones para que la producción pueda volver a ser como la que había; y esta es la única manera de hacerlo: logrando tener un conjunto de ideas que hoy se puede realizar gracias a los gobernadores” electos.

“ES HORA DE ALZAR LA VOZ”

“Siempre quedamos mirando cómo la inversión se va de Comodoro a Vaca Muerta y nadie hizo nada en los últimos cuatro años. Hoy venimos con otros pensamientos, con otra virtud, podemos laburar para Chubut, para Santa Cruz, porque tienen el mismo problema y, en definitiva, hay que buscar un consenso, y ese consenso tienen que transmitirlo ellos (Torres y Vidal), principalmente porque ya ganaron cada uno en su provincia, y uno tiene que estar agradecido de ser parte también de un proyecto que puede ser importante para la Cuenca”.

En ese marco, Torres profundiza que “tenemos mucho potencial, no hay que ser mezquinos; no hay que hacer leyes a medida para algún proyecto en particular. Estoy convencido de que este Bloque que se está formando va a tener el volumen necesario para hacer muchas cosas que van a beneficiar a Chubut y a Santa Cruz”.

“Es hora de alzar la voz y luchar por nuestro territorio, por nuestros recursos naturales y por el futuro de nuestras generaciones”, agrega Avila que pone foco en la defensa de la explotación de los recursos naturales como principal tema de su campaña electoral.

En estas proyecciones se configura el Bloque Patagónico que los mandatarios electos de Chubut y Santa Cruz conforman para visibilizar la agenda patagónica desde el Congreso. Y el líder sindical de los petroleros de base se configura como una “espada necesaria” para ese objetivo.