Avril y Mía Morcillo Vargas buscan llegar al Mundial de Gimnasia Aeróbica

Las gimnastas continúan integrando la Selección Argentina y deberán viajar para entrenar una vez por mes e intentar acceder al Campeonato del Mundo que se realizará en Pamplona, España.

Las comodorenses Avril y Mía Morcillo Vargas siguen con su proyección deportiva y este año estarán nuevamente integrando la Selección Argentina de Gimnasia Aeróbica, con vistas al Campeonato del Mundo que se va a realizar en septiembre en Pamplona, competencia que organiza la Real Federación Española de Gimnasia.

En el caso de Avril, que compite en la categoría Senior, deberá asistir una vez por mes a Buenos Aires para entrenar con el combinado nacional.

La gimnasta proyecta dos torneos internacionales, un Sudamericano en Buenos Aires y el Panamericano en Aracajú (Brasil). También dos Nacionales: Uno de Clubes, que será en abril en Mendoza y servirá como clasificatorio para el Sudamericano, y la final federativa en Córdoba representando a Chubut.

“Tenemos una proyección bastante alta este año, con muchos torneos, esperamos cumplir y llegar bien a todo lo que nos proponemos. Estamos muy emocionadas por poner todo de nosotras, y vamos a estar viajando una vez por mes para poder complementarnos mejor”, aseguró.

Y dijo que “este año quiero estar mejor porque el año pasado fue bastante complicado para mí, entonces el objetivo es poder llegar a lo más alto, poder llegar al Mundial”.

En tanto, Mía tendrá que ir a Mendoza a practicar con el seleccionado argentino de la categoría Junior, donde se juntará con sus pares de Buenos Aires y Mendoza, con quienes compite en grupo y trío.

“Este año tenemos muchos objetivos internacionales y nacionales. Por mi parte, con Mendoza y Buenos Aires hago categoría con ellos, en grupo y trío. Quiero mantener el nivel del año pasado que fue bastante bueno y llegar al Mundial”, sentenció.