Aylén Aguirre cerrará otra velada de boxeo en el Gimnasio municipal Nº 1

Será este viernes ante la platense Dalila Bianchi en la pelea de fondo amateur. La velada dará inicio a las 21.

La campeona A.M.B.A.P.A. (Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesionales y Amateurs), la comodorense Aylén Aguirre (54 kgs), este viernes enfrentará a Dalila Bianchi -que reside en La Plata-, en la pelea de fondo amateur. La cartelera se completará con importantes púgiles de la zona y el inicio está previsto a las 21.

El jueves a las 17 se llevará a cabo la presentación del festival de boxeo organizado por el promotor Vicente Arisnabarreta, en las instalaciones del Gimnasio municipal Nº 1, anticipando los detalles de lo que será una nueva noche de boxeo amateur sumando a peleadores de Esquel, Rawson, Trelew, los cuales se medirán con los comodorenses.

Aylén Aguirre será la figura central de la noche, la integrante del Team Alvarado ahora le tocará enfrentar a Dalila Bianchi -nacida en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires- quien representará en el ring al Club Estudiantes de La Plata. Aguirre, sigue sumando peleas y experiencia mientras está haciendo los trámites para convertirse en boxeadora profesional, algo que seguramente se dará en el 2026.

La cartelera del viernes

- Alexis Alvarez (Comodoro) vs Lautaro González (Comodoro).

- Elías Rodríguez (Comodoro) vs Shaikoski Polanco (Comodoro).

- Evelyn Gutiérrez (Comodoro) vs Micaela Gómez (Esquel).

- Walter González (Comodoro) vs Bruno Curiqueo (Trelew).

-Tomás Solatti (Comodoro) vs Lautaro López (Comodoro).

- Rodrigo Calfucurá (Comodoro) vs Gabriel Burgos (Rawson).

- Marcos Toledo (Comodoro) vs Thiago Rodríguez (Comodoro).

- Luis Parada (Comodoro) vs Segundo Vargas (Comodoro)

- Agustín Pérez vs Román Nahuelquir (Esquel).

- Ciro García (Comodoro) vs Reynaldo Garcete (Comodoro).

Pelea de fondo

- Aylén Aguirre (Comodoro) vs Dalila Bianchi (La Plata).