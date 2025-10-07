Será este miércoles a las 21:30. Náutico-Gimnasia, Petroquímica-Escuela Municipal Pueyrredón y La Fede Deportiva-CAI serán las propuestas.

El Clausura de básquet continúa con tres partidos de 1ª Varones

Con tres partidos, este miércoles desde las 21:30 se jugará la segunda fecha del torneo Clausura de básquet, de Primera división masculina, que organiza la Asociación Comodoro Rivadavia (ACRB).

En ese contexto, se destaca el duelo entre Náutico Rada Tilly y Gimnasia y Esgrima que se enfrentarán en cancha del “Aurinegro”. Los árbitros del partido serán Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Marcia Carrizo.

Por su parte, en el gimnasio “Cemento Comodoro” de Kilómetro 8, el local Petroquímica recibirá a Escuela Municipal Pueyrredón. Los jueces del partido serán Leandro Aguirre, Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.

Mientras que en el gimnasio Diego Simón de barrio General Mosconi, La Fede Deportiva se las verá con Comisión de Actividades Infantiles. Controlarán el juego Matías Carrizo, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

Programa

MIERCOLES 8

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera Masculino: Náutico Rada Tilly vs Gimnasia y Esgrima. Arbitros: Rodrigo Reyes, Facundo Iza y Marcia Carrizo.

En el gimnasio Cemento Comodoro – Km 8

21:30 Primera Masculino: Petroquímica vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Leandro Aguirre, Mario Contrera y Rodrigo Alvarez.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

En el gimnasio Diego Simón – Km 3

21:30 Primera Masculino: La Fede Deportiva vs Comisión de Actividades Infantiles. Arbitros: Matías Carrizo, Guillermo Fernández y Jorge Alarcón.

JUEVES 9

En el gimnasio Diego Simón – Fase Regular / 1

21:30 Primera Femenino: La Fede Deportiva vs Petroquímica. Arbitros: Rodrigo Reyes, Axel Catalán y Marcia Carrizo.

VIERNES 10

En Náutico Rada Tilly

21:30 Primera Femenino: Náutico Rada Tilly vs Escuela Municipal Pueyrredón (*). Arbitros: Leandro Aguirre, Matías Carrizo y Jorge Alarcón.

(*) Planilla oficial de la ACRB.

Panorama

VIERNES 3

En el gimnasio Cemento Comodoro - Km 8

- Petroquímica 91 / Náutico Rada Tilly 44 (Primera Femenino).

SABADO 4

En el gimnasio Diego Simón - Km3

- La Fede Deportiva 59 / Petroquímica 34 (U15 Femenino).

DOMINGO 5

En el gimnasio Diego Simón - Km 3

- La Fede Deportiva 81 / Petroquímica 29 (U13 Femenino).

- La Fede Deportiva 92 / Petroquímica 43 (U-17 Femenino).