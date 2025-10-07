Taekwon-Do Asociación Austral brilló en Río Gallegos

La institución viajó con una importante delegación de 56 taekwondistas y compitió en el 22° Campeonato Regional Sur y en el Argentina Taekwon-Do Tour Etapa 5.

Alrededor de 450 competidores de toda la Patagonia Argentina y Chile se dieron cita en el gimnasio del Atlético Boxing Club de Río Gallegos, donde se disputó el 22° Campeonato Regional Sur y el Argentina Taekwon-Do Tour Etapa 5.

El certamen, que se desarrolló durante dos días, fue fiscalizado por la Confederación Argentina de Taekwondo ITF (CATITF), único ente rector del Taekwon-Do ITF argentino, y coordinado por Alejandro Vera, a través de la Federación de Taekwondo de Río Gallegos.

Además, la capital de Santa Cruz tuvo el honor de contar con la presencia del Gran Maestro Néstor Galarraga, presidente de la CATITF, quien galardonó esta importante competencia.

La nutrida delegación de Taekwon-Do Asociación Austral (TAA) que brilló en el campeonato estuvo compuesta por 40 gups, 15 danes, 1 deportista adaptado, 7 jueces, 7 coaches y Sergio Oyarzo como coordinador.

Cabe destacar que, el abanderado de Chubut que portó la bandera fue Facundo Ferrari Luengo, quien estuvo acompañado por Hugo Reinoso (1er escolta) y Benjamín Flores (2do escolta).

“El torneo reunió a casi 450 competidores, incluyendo 40 competidores gups (cinturones de colores), 15 competidores danes (cinturones negros) y un competidor de taekwon-Do adaptado. Además, varios de nuestros competidores participaron en el último Campeonato

Mundial en Barcelona, España, en agosto de 2025”, contó Sergio Oyarzo.

En ese sentido, el maestro de Taekwon-Do Asociación Austral subrayó que “nuestros competidores brillaron en la competición, obteniendo destacados resultados y logrando que algunos de ellos llegaran a la televisión nacional por DeporTV. Los finalistas televisados fueron Leila Ramos, Dylan Oyarzo, Thiago Oyarzo, Emilio Barrientos, Hugo Reinoso y Leandro Esperón”.

A su vez, agradeció “profundamente a toda la familia por confiar en este viaje” y también destacó “el valioso trabajo de los jueces, árbitros y coaches de la delegación”.