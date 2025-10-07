Tres taekwondistas de Comodoro debutan en el Mundial ITF Croacia

Mickaela Caamaño, Luciana Reyes y Facundo Troncoso realizaron la acreditación y a partir de este miércoles comenzarán a competir.

Con más de 1500 competidores representando a 57 países, este miércoles comenzará el Campeonato Mundial 2025 de la Federación Internacional de Taekwon-Do (ITF). Esta edición se realizará en el imponente Zatika Arena de Porec, Croacia.

Comodoro Rivadavia tendrá presencia en la Selección Argentina con Mickaela Caamaño (22 años – IV Dan), Luciana Reyes (II Dan), ambas integrantes del Grupo Tae Kwon Do Patagonia de Orlando Velásquez, y Facundo Troncoso (20 años – II Dan), deportista de Red Group de Juan Millatureo.

Luciana Reyes debutará desde las 3AM (hora de Argentina), en Lucha en la categoría Hasta 57 kilos Juvenil cuando se enfrente a una deportista croata. Luego, también competirá el viernes 10, a las 2am (Argentina), en Formas Juvenil contra una taekwondista rumana.

Por su parte, Mickaela Caamaño y Facundo Troncoso tendrán acción el jueves al mediodía. Será en Lucha Preestablecida en la categoría Adultos y se medirán ante Malasia.

“Llegamos el domingo, fue un viaje largo, con varias escalas y esperas, pero estamos contentos porque ya hicieron la acreditación y los chicos están listos para competir, dieron el peso y fue el primer paso que es uno de los más difíciles de dar”, explicó Millatureo.

Y sentenció afirmando que “estamos con las expectativas bien altas y esperando que salga todo bien. En la acreditación se vieron muchas delegaciones de países de todo el mundo, hay más de 1500 competidores, el estadio es imponente y esto va a ser una fiesta”.