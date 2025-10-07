La C-20 femenina de futsal terminó la primera fase con puntaje perfecto

Comodoro Rivadavia goleó 4-0 a Paraná por la última fecha del Grupo “A” del Torneo Argentino que se juega en Rosario y aguarda a su rival de semifinales.

La selección femenina C-20 de fútbol de salón de Comodoro Rivadavia obtuvo este martes su cuarta victoria en fila en el Torneo Argentino de la categoría que se desarrolla en Rosario.

El elenco chubutense superó por 4-0 a Paraná y de esa manera cerró, con puntaje perfecto su participación en el Grupo “A”.

Las dirigidas por Nicolás Padilla, que ya estaban clasificadas para las semifinales a jugarse este jueves, se quedó con una clara victoria en el gimnasio del Club Atlético Belgrano de Rosario.

Comodoro se fue ganando al término del primer tiempo 1-0 por el gol anotado de Catalina Espínola, jugadora de Cepatacal. De esa manera, las chicas chubutenses se fueron al descanso adelante en el marcador por un tanto de ventaja.

En el segundo tiempo, Comodoro salió con todo y por eso llegaron dos goles. El primero fue de Yasmín Stanoss, también de “Cepa”, mientras que el tercero fue obra de Guadalupe Soto, también jugadora de Cepatacal.

El cuarto y último gol del partido lo anotó Lucía Schweighofer. Como lo hizo el lunes ante Rosario B, la arquera de Spartanas se lució de nuevo convirtiendo desde arco a arco.

De esa manera, Comodoro cerró con puntaje ideal y absoluto líder del Grupo “A” con 8 puntos y llega de la mejor manera para encarar las semifinales.

En esta zona “A”, Tucumán derrotó 5-1 a Formosa A -ya eliminado- y se ubica segundo, con chances de acceder a las semis.

……………….

Programa

MIERCOLES 8

16:00 Tucumán vs Paraná; A – 5ª fecha.

17:40 Puerto Deseado vs Pico Truncado; B – 5ª fecha.

19:20 Mendoza vs Formosa B; B – 5ª fecha.

21:00 Formosa A vs Rosario B; - 5ª fecha.