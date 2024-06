Azul Santibañez: "mi idea este año es afianzarme en el equipo"

Este año Club de Deportes Santiago Wanderers del fútbol chileno, reforzó su plantilla del equipo femenino con tres chubutenses: Una de ellas es Azul Santibañez, jugadora de Rawson que el último año

se desempeñó en futsal en el Club Río Chubut.

La historia de cómo una jugadora de un club de barrio de Rawson terminó en uno de los principales equipos de Chile, se debe a aprovechar una de esas oportunidades que se presentan pocas veces en la vida: “Tito, un cazatalentos que se encontraba acá en la zona, me vio jugar: Primero futsal y después en cancha de 11. Habló con mi DT del Club Río Chubut y me dio la posibilidad de viajar a Santiago Wanderers”.

Una vez en Chile, ya no hicieron falta pruebas. Azul se sumó de inmediato al plantel Sub 19 del club y ahora alterna momentos en Primera.

“Desde que estoy allá cambié mucho mi rutina del día a día, los entrenamientos, la alimentación, el descanso; sumé muchas cosas de una jugadora profesional que acá no hacía”, explicó Azul.

En cuanto a la actualidad, el equipo de Primera de Santiago Wanderers va puntero en el torneo chileno e invicto; mientras que la Sub 19 comenzará su competencia a mediados de julio.

“Mi familia me ayuda y apoya mucho la decisión de haberme ido a crecer en mi carrera deportiva. Están muy contentos por mí y me ayudan muchísimo”, explica Santibañez. “Todas las chicas del equipo nos recibieron muy bien y las argentinas nos estamos adaptando en seguida”.

Azul convive con otras dos argentinas que tienen pasado en el seleccionado chubutense: Milagros Violo y Valentina Leguiza. Ellas dos forman parte del plantel de Primera, mientras que Azul en la Sub 19: “Tuve la oportunidad de sumarme al plantel de Primera también, pero debido a que los equipos solo pueden sumar a 5 extrajeras, voy a esperar hasta el año que viene para poder subir”. Santibañez se desempeña como enganche o volante interna (tanto por izquierda como por derecha) y en gran parte se lo debe a sus años en el futsal: “Las chicas allá se sorprenden, me preguntan de dónde saqué tanto enganche y pisar la pelota. Todo eso me lo dio la escuela que pude hacer de futsal”.

En cuanto a los objetivos, Azul no se apura y va paso a paso: “Mi idea este año es afianzarme en el equipo. Tengo claro que quiero formar parte estable del plantel de Primera división el año que viene”.