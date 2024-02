Baghead, contacto con la muerte

Freya Allan, de la serie de TV “The Witcher”, interpreta a Iris, una joven que debe viajar a Berlín, tanto para identificar el cadáver de su padre como para tramitar la herencia que ha recibido: una taberna centenaria en ruinas. Pero al firmar la escritura, quedará inextricablemente ligada a una entidad que reside en el sótano del lugar. Es una criatura que cambia de forma y puede funcionar de puente con los muertos durante dos minutos, para aliviar la pena de sus seres queridos. Pero esto puede tener un costo muy alto.

El horror continúa siendo una de esas vías idóneas para canalizar inquietudes pasadas en un presente que sólo busca respuestas en las que volcar una situación emocional tan comprensible como, a veces, insondable. A ese terreno nos llevó en 2017 “Baghead”, cortometraje debut del español Alberto Corredor, galardonado en certámenes como el CryptShow y Sitges, donde logró el premio Paul Naschy. El corto recurre al umbral en torno a lo desconocido propuesto en no pocas veces por el cine de terror. Un espacio donde “Baghead” sobresalió, tanto por trasladar con acierto una idea de lo más original, como por saber concretarla y sostenerla manteniendo una cierta coherencia en relación a los códigos del formato elegido.

Y esta es una de las pocas veces en las que un corto pasa a ser un largometraje dirigido por la misma persona, dos situaciones similares pasaron con el youtuber sueco David F. Sandberg en “Lights Out” (2016) y el director Damien Leone en la ahora trilogía “Terrifier”. “Desde que fui pequeño me atrajo lo paranormal y culpo de ello a mi madre, quien solía quedarse hasta tarde viendo películas de terror”, dice Alberto Corredor. “Desde muy pequeño experimento la parálisis nocturna. Al principio me asustaba mucho, porque uno piensa que es una presencia, pero con los años fui enterándome de cómo funciona eso y acabé disfrutándolo”. “Baghead” es el primer largometraje del cineasta, que asegura, durante su crecimiento se ha inspirado en los trabajos de realizadores mexicanos como Guillermo Del Toro, quien destaca por crear criaturas fantásticas propias de otros mundos.

“Para mí, Guillermo Del Toro es uno de mis directores favoritos”, señala. “Me defino como “el hermano bastardo de Guillermo”, porque él tiene muchísima clase y yo tengo menos. A mí me gusta hacerlo todo más a ras del suelo, pero es una persona con la que me encantaría colaborar y de la que he aprendido muchísimo. De hecho, es una persona que ha dejado su marca en España con las películas que ha hecho ahí”. El chamanismo y la tradición de Día de Muertos son algunos de los intereses que le gustaría tocar. Freya Allan, por su parte, acepta que fuera del set, no es fan del terror. “Me gusta tener miedo, pero nunca me asusta una película de terror”, afirma.

CINE TEATRO ESPAÑOL (8 AL 14 DE FEBRERO):

22:30 HS. BAGHEAD: CONTACTO CON LA MUERTE (2D DOBLADA)

Título original: Baghead

Género: Terror

Origen: Reino Unido

Año: 2023 Formato: 2D

Duración: 1 hora 35 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años con reservas

Ficha Técnica:

Dirección: Alberto Corredor

Guión: Bryce McGuire, Christina Pamies, Lorcan Reilly

Producción: The Picture Company, Vertigo Entertainment

Música: Suvi-Eeva Äikäs Fotografía: Cale Finot

Montaje: Jeff Betancourt

Protagonistas:

Freya Allan (Iris Lark), Jeremy Irvine (Neil), Ruby Barker (Katie), Peter Mullan (Owen Lark), Anne Müller (Baghead), Svenja Jung (Sarah), Ned Dennehy (Solicitor), Julika Jenkins (Regina), Saffron Burrows (Catherine), Felix Römer (Otto Vogler)