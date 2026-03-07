Bahía Victoria se consagró Gran Campeón Supremo

El ejemplar Merino astado de lana entera del brete 18, perteneciente a Cabaña Bahía Victoria, fue elegido Gran Campeón Supremo.

En el marco de la 88° Exposición de Ganadería y Afines y 46° Feria del Carnero a Campo, este sábado la Sociedad Rural de Comodoro consagró al Gran Campeón Supremo, reconocimiento que quedó en poder de Cabaña Bahía Victoria.

El ejemplar ganador fue el brete 18, un Merino astado de lana entera, Cerro Chenque 1035, nacido en noviembre de 2023 (RIM 1207734), que se destacó entre los mejores animales de la exposición por su calidad genética y conformación.

La jornada de jura reunió a 17 cabañas y alrededor de 70 animales, consolidando nuevamente el nivel de la competencia ovina centrada en la raza Merino Australiano, una de las más representativas de la Patagonia.

La competencia contó con la presencia de Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina; Carlos Castagnani, titular de Confederaciones Rurales Argentinas y Manuel Chiappe, subsecretario de Producción Agropecuaria y Forestal de la Nación. El jurado australiano Justin Campbell, reconocido especialista internacional en genética ovina, estuvo a cargo de la evaluación de la competencia.

OTROS PREMIOS

Además del Gran Campeón Supremo, la jornada dejó otros premios importantes para distintas cabañas de la región. El Gran Campeón Polled Merino Lana Entera fue para el Brete 38–Cabaña Leleque que también obtuvo el Mejor Vellón de la Exposición.

En tanto, Cabaña El Cóndor se quedó con el Gran Campeón Merino Astado Media Lana, mientras que Bahía Victoria también obtuvo el Gran Campeón Polled Merino Media Lana con el Brete 55. La Mejor Cabeza de la Exposición fue para Cabaña Río Pico con el Brete 9 y el premio Conjunto de la Exposición fue para Cabaña Media Luna de Sarmiento con los bretes 26, 46 y 45.

UN DOMINGO CARGADO DE TRADICION

La Expo continuará este domingo con una intensa agenda de actividades que combinará producción, tradición y propuestas culturales para toda la familia.

Durante la jornada se realizará la revisión de reproductores, la tradicional misa de campo, el remate de animales, el acto inaugural y la entrega oficial de premios.

Además, continuará el festival folclórico con artistas locales, mientras que desde el mediodía funcionará nuevamente el Patio del Festín y patio cervecero, con gastronomía regional, fuegos y emprendedores.

La Expo cerrará sus puertas a las 23:00 horas, poniendo fin a cuatro jornadas que combinaron la tradición ganadera con nuevas propuestas educativas, culturales y recreativas para toda la comunidad.

Fuente: Prensa Sociedad Rural