Continúa la 88° Expo Rural y 46° Feria del Carnero a Campo

Este sábado desde la mañana se realiza la jura de la competencia ovina, evaluada por el jurado australiano Justin Campbell.

Con la presencia de los presidentes de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino y de Confederaciones Rurales Argentinas, Carlos Castagnani, este sábado se realiza la competencia bovina de la 88° Expo Rural y 46° Feria del Carnero a Campo de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia.

En esta edición participan 17 cabañas con alrededor de 70 ejemplares, que compiten en el tradicional certamen ovino, centrado principalmente en la raza Merino Australiano. La evaluación está a cargo del jurado australiano Justin Campbell, reconocido especialista internacional en genética ovina.

Durante la mañana se desarrolló la jura de clasificación y por la tarde tendrá lugar la coronación del Gran Campeón, uno de los momentos más esperados por productores y cabañeros.

PRODUCCIÓN, CULTURA Y COMUNIDAD

En paralelo a las actividades ganaderas, la Expo continúa ofreciendo una amplia agenda cultural, gastronómica y recreativa abierta a toda la comunidad.

Este viernes se realizó la admisión y pesaje de los animales, paso previo a la competencia. Además, comenzó el festival de folclore organizado por la Secretaría de Cultura municipal, con la participación de artistas, entre ellos el payador Carlos Marchesini, el vasco Salaberry, ballet El Camaruco.

También continuó el Patio del Festín, impulsado por Comodoro Turismo, que propone gastronomía regional, patio de fuegos, coctelería, cervecerías y la presencia de emprendedores con productos locales.

A estas propuestas se suman un paseo de artesanos, stands de empresas, un circuito 4x4 y una muestra de animales de granja que incluye conejos, burros, vacas, toros, caballos utilizados para equinoterapia y perros de trabajo rural.

EL CAMPO EN LA CIUDAD

Al respecto, Andrés Fajardo, presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, destacó la convocatoria que está teniendo el encuentro y el objetivo de abrir la institución a la comunidad.

“Esta Expo fue pensada como un espacio para acercar el campo a la ciudad. Queremos que las familias puedan conocer cómo se trabaja en la producción ganadera, pero también que disfruten de propuestas culturales, gastronómicas y educativas en un mismo lugar”, expresó.

“Estamos contentos por la convocatoria. La idea es que la Rural sea un lugar abierto a toda la comunidad. Por eso incorporamos propuestas como la chacra educativa, actividades para niños, charlas técnicas y espectáculos culturales que permiten que cada visitante encuentre algo que le interese”.

Finalmente, el dirigente rural invitó a la comunidad a participar de las jornadas que restan de la Expo. “Queremos que la gente se acerque, recorra el predio, conozca a los productores y disfrute de todo lo que estamos preparando. Es una gran oportunidad para reencontrarnos con nuestras raíces productivas”.

El valor de la entrada es de $4.000 mil pesos. Jubilados, niños menores de 8 años y personas con discapacidad, ingresan en forma libre y gratuita.

