El Pueyrredón celebró 65 años con anuncios de obras

Con una jornada cargada de actividades culturales, feria de emprendedores y espectáculos, el barrio Pueyrredón celebró su 65° aniversario junto a vecinos, vecinalistas y autoridades municipales. El acto central contó con la presencia del intendente Othar Macharashvili y del presidente de la Asociación Vecinal, Franco Gelmetti, quienes destacaron el trabajo comunitario y los proyectos en marcha para el sector.

En la oportunidad, estuvieron presentes, además, el senador, Carlos Linares; el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, la secretaria de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad María Magdalena Cativa, concejales, miembros de las Fuerzas de Seguridad y vecinos del sector.

En ese contexto, el intendente agradeció la participación “de cada uno de los vecinos de este barrio” y puso en valor que “los vecinalistas de la zona sur están marcando una forma de interactuar, participar y peticionar en manera conjunta”.

En ese sentido, Macharashvili destacó el impulso vecinal para concretar la obra del canal de descarga Roca al Mar, “considerada fundamental para el sistema pluvial de varios barrios de la ciudad. Esta obra fue impulsada y puesta en la mesa por los vecinalistas que trabajaron en conjunto y la definieron como prioridad para toda la cuenca que desemboca en este barrio”, explicó.

El jefe comunal detalló, además, que el proyecto se financiará “en partes iguales, 50% lo aporta el municipio y 50% el gobierno provincial, con fondos provenientes de la concesión de Lotería. Nuestro compromiso es que los vecinos sean veedores para que se inicie y se termine como corresponde”, señaló.

Asimismo, el intendente destacó: “antes de pedirle a la gente que vuelva a creer, tenemos que hacer que se sienta representada por nosotros. Por eso vamos a seguir trabajando para cumplir las obras y acciones que esperan los vecinos”, sostuvo.

“Estamos viviendo momentos difíciles y agradezco a los vecinos que entienden que debemos redirigir recursos para dar respuestas urgentes a quienes hoy lo necesitan”, afirmó.

RESPUESTAS A LOS VECINOS

El presidente de la Asociación Vecinal, Franco Gelmetti, celebró el aniversario del barrio y destacó el compromiso comunitario que permitió avanzar en distintos proyectos. “Hoy celebramos más que un nuevo aniversario, celebramos que se están ejecutando obras importantes para el barrio, como los sumideros de la avenida Chile y la construcción de la Plaza Andalucía, la primera plaza adaptada para nuestro barrio”, señaló.

También remarcó la importancia de la futura obra de descarga al mar sobre avenida Roca, que beneficiará a varios sectores de la zona sur y manifestó: “es fundamental no solo para Pueyrredón, sino también para los barrios vecinos”.

Durante el acto, Gelmetti asumió formalmente la presidencia de la vecinal y recordó: “el proceso de organización surgió a partir de la solidaridad entre vecinos durante una inundación. Nada de esto nació desde un escritorio ni desde un cargo. Nació cuando decidimos organizarnos para ayudar a nuestros vecinos. De ese gesto solidario surgió un equipo y una forma de trabajar basada en el compromiso, la escucha y el respeto”.

“Esta vecinal no tiene dueño, es de todos. Queremos un barrio activo, inclusivo y participativo, donde cada vecino tenga voz y pueda aportar a las decisiones colectivas”, concluyó.