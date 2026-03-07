Docentes universitarios paran durante una semana

El Congreso Extraordinario de CONADU Histórica -confederación gremial a la que pertenece la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- intensificará su plan de lucha con paros a partir de la semana del 16 de marzo.

El Congreso Extraordinario de CONADU Histórica resolvió profundizar el plan de lucha en forma planificada con paros de duración semanal frente al brutal ajuste instrumentado por el gobierno nacional de Javier Milei y en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta nueva etapa del plan de acciones gremiales incluye un paro de una semana a partir del 16 de marzo, acciones de lucha la semana del 24 de marzo a 50 años del golpe de estado genocida de 1976, paro a partir de la semana del 30 de marzo y una evaluación el miércoles 1 de abril para continuar intensificando el plan de lucha, si no hay respuesta a los reclamos. Asimismo, se resolvió la construcción de una nueva Marcha Nacional de las Universidades Públicas, en unidad con todos los sectores universitarios y la sociedad en su conjunto. En ese marco, el Congreso también resolvió convocar al Paro Internacional Feminista y Transfeminista del 9 de marzo, reafirmando el compromiso histórico de la docencia de las universidades con las luchas del movimiento de mujeres, lesbianas, travestis, trans y no binaries, y con la defensa de los derechos laborales y sociales en perspectiva de género.

El nuevo tramo del plan de acción directa se desplegará a partir del 16 de marzo, fecha en la que las actividades académicas estarán en marcha en la mayoría de las universidades. Tendrá carácter federal, se realizará en concordancia con CONADU y se mandató a la Mesa Ejecutiva a articularlas en el Frente Sindical de Universidades Nacionales y con el conjunto de la comunidad universitaria, para garantizar masividad en todas las universidades. La CONADU Histórica seguirá haciendo los mayores esfuerzos para coordinar la continuidad de las medidas previstas para las semanas subsiguientes. Recordamos también que fue votado en instancias anteriores, un paro de 48 horas en caso de que se trate en el Congreso, el proyecto de Milei que pretende derogar la Ley de Financiamiento vigente y reemplazarla por un mísero 12,3% en 3 cuotas, por debajo del 52% establecido por la ley vigente.

El gobierno nacional se niega a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que el Congreso Nacional aprobó, sostuvo cinco veces y también fue ratificada por la justicia. Esto implica una flagrante violación a las normas básicas de la democracia representativa, la constitución y la institucionalidad de la Nación. El presidente de la Nación está poniendo en riesgo las actividades académicas, perjudicando a 2 millones de estudiantes, casi 200 mil docentes y 50 mil nodocentes. Los salarios han caído por debajo de la línea de pobreza, generando la renuncia de más de 10 mil docentes, cortando las vocaciones académicas y dañando los equipos de cátedra. Este deterioro, a su vez, empuja a las obras sociales a la quiebra, porque dependen del aporte salarial.

Por todo esto, CONADU Histórica profundiza e intensifica las medidas de acción directa y convoca a toda la comunidad universitaria y a la ciudadanía toda a sumarse a la defensa de la universidad pública: la universidad pública de calidad es un derecho.