La interrupción del servicio comenzará este sábado a las 18 y se extenderá por 24 horas. Es para restablecer las reservas.

Este sábado cortan el agua en el centro y en zona sur

Mientras en zona norte el suministro debería normalizarse desde las 18 de este sábado, luego del corte de 24 horas iniciado el viernes, el Departamento de Saneamiento de la SCPL informó que este sábado 7 de marzo se interrumpirá el suministro de agua potable en las zonas sur y central de la ciudad. La interrupción comenzará a las 18:00 y se extenderá por un lapso de 24 horas.

Según se indicó, la medida tiene como objetivo recuperar las reservas del sistema de abastecimiento en Puesto La Mata.

Desde el área explicaron que el caudal del Sistema Acueductos se mantiene estable durante todo el año y solo puede variar ante situaciones extraordinarias, como episodios de turbiedad en el lago o averías en la infraestructura. Sin embargo, lo que sí cambia es el nivel de consumo de los usuarios.

Durante la temporada de verano la demanda de agua aumenta considerablemente y supera la capacidad del sistema, lo que obliga a implementar cortes programados para equilibrar las reservas. En invierno, en cambio, el menor consumo permite mantener el suministro sin interrupciones.

Finalmente, desde el organismo recordaron la importancia de realizar un uso responsable del recurso y llamaron a la comunidad a cuidar el agua para garantizar su disponibilidad.