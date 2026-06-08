Bajo la lluvia, más de un millón de personas despidieron al Indio

Luego de 18 horas de un adiós multitudinario que ya quedó en la historia de la Argentina, el velorio concluyó este lunes a las 4 de la mañana.

“Luego de retirarse los últimos seguidores, la familia ha decidido finalizar la despedida pública de Carlos “Indio” Solari en el Parque de los Trabajadores en Villa Domínico, Avellaneda", informó este lunes a la madrugada el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.

En el mismo comunicado, las autoridades destacaron la colaboración de los cientos de miles de personas que se acercaron a saludar por última vez al mítico cantante argentino: “Agradecemos a la multitud que se acercó para despedir a su ídolo, cuidándonos entre todos y garantizando una movilización en paz. Este Ministerio agradece especialmente a quienes colaboraron y formaron parte del operativo para despedir al Indio”.

De inmediato, se aceleró el operativo para reabrir totalmente la zona. Pasadas las 6 de la mañana apenas quedaban algunos grupitos de fanáticos y vendedores ambulantes que empezaban a retirarse en medio de una lluvia persistente.

Las puertas del Polideportivo donde más de un millón de personas se acercaron para despedir a la leyenda del rock, se cerraron pasadas las 4 de la madrugada luego de haber permanecido más de 18 horas abiertas.

La fila superó las 80 cuadras y a pesar de que la espera fue larga, todos pudieron acercarse al féretro donde descansan los restos del Indio, para darle el último adiós. Los últimos fanáticos en llegar lo hicieron cerca de las 7 de la tarde del domingo, cuando comenzó la lluvia y la temperatura empezó a bajar.

A la par del cierre de puertas, concluyó la transmisión en vivo de la cuenta oficial del cantante, donde durante toda la jornada del domingo y hasta hoy a la madrugada se pudo ver el movimiento constante de personas de todas las edades.

Para las 5 de la mañana no había más fanáticos, solo las fuerzas de seguridad y los bomberos.

ENTRE LOS FUNERALES MAS IMPORTANTES

La despedida de Indio Solari expuso un fenómeno que, para historiadores y analistas, desborda la lógica de un funeral y entra en la zona de los ritos de pertenencia: miles de personas se reunieron en Avellaneda para homenajear a un músico al que varias generaciones convirtieron en memoria compartida e identidad colectiva más allá de la política.

Las puertas del Microestadio Gatica se cerraron pasadas las 4 de la madrugada y a las 6 el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires informó que, luego de retirarse los últimos seguidores, la familia del artista decidió finalizar la despedida pública. En el momento de mayor concurrencia, la fila para ingresar llegó a los 8 kilómetros de extensión

Miles de personas se acercaron al Microestadio Gatica de Villa Domínico, en el partido de Avellaneda, para darle un último adiós a Carlos Alberto “Indio” Solari, quien fue hallado sin vida el viernes 5 de junio a las 9 de la mañana, cerca de la piscina de su casa en Parque Leloir. Murió de un accidente cerebrovascular (ACV), de acuerdo con lo que indicó la autopsia.

El velorio comenzó a las 10 de la mañana del domingo, una hora antes de lo previsto, debido a la masiva presencia de seguidores que formaron una fila que llegó a extenderse por casi 8 kilómetros, cerca del límite con la Ciudad de Buenos Aires. El ingreso al predio se mantuvo abierto desde entonces y hasta la madrugada de este lunes, cuando el flujo de fanáticos, que se había mantenido en constante movimiento pese a la lluvia y las bajas temperaturas, comenzó a mermar.

La familia había anticipado en un comunicado que la ceremonia continuaría sin horario de cierre “hasta que haga falta, para que nadie pierda su oportunidad de decirle adiós", pero cerca de las 4.30 se cerró la transmisión en vivo.

Pasada las 6 de la mañana llegó la confirmación de que no habrá reapertura porque finalizó la ceremonia que tuvo lugar en el predio de la avenida Mitre al 5.000, en el Parque de los Trabajadores.