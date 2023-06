Bardelli sobre su exsuegra: "hubo mucho amor y nos quisimos mal"

Lucca Bardelli, expareja de Julieta Poggio, se refirió a los rumores de romance con Patricia Destefani, madre de la joven y explicó cómo fue el vínculo que mantuvieron.

“El detonante fue no sentirnos al 100% y estar en un 80%, no hubo en mi separación una infidelidad o por lo menos que yo me haya enterado, lo de mi suegra quería aclararlo también porque es terrible”, comenzó Bardelli.

“¿Cómo voy a hacer eso? Yo estaba cuando dijeron eso, no quería ver nada de lo que se decía, me mandaron un tuit y reí. Pensé que había sido una boludez y hablé con Julieta y me contó que su mamá estaba muy mal con lo que se dijo”, expresó el ex de la ex Gran Hermano.

Y agregó: “Esa vez fue la última charla con Julieta, fue una pelotudez, me había olvidado lo que se había dicho, nadie se puede creer eso y ella me dijo que ‘Pato ‘estaba un poco mal, me pareció rarísimo”.

“Hablé con Pato después que corté con Juli. Les escribí a los papás de Juli, a la abuela que la amo con toda mi vida, a las hermanas, la mejor con todos, fue bastante maduro todo”, sostuvo en una entrevista con Juan Etchegoyen.

Y concluyó profundizando lo que siente por la madre de su ex: “Estos últimos meses me sentía un pelot..., fue cualquier cosa lo que dijeron de mí y Pato. Mi relación con mi suegra siempre fue buena onda, hubo mucho amor y nos quisimos mal, la quiero todavía pero no la estoy viendo, tuvimos una relación cercana pero no ‘estuvimos’”.