Barracas Central derrotó 2-1 a Atlético Tucumán y está sexto

El “Guapo” se hizo fuerte en su cancha para quedarse con los tres puntos y meterse en puestos de clasificación de la zona “B” del torneo Apertura.

Barracas Central le ganó este lunes de local a Atlético Tucumán por 2-1 en la continuidad de la 11ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se disputó en el estadio “Claudio Fabián Tapia”, contó con el arbitraje de Sebastián Zunino, quien expulsó en la visita a Lautaro Godoy y a Kevin Ortiz, en la parte final del partido.

Los goles del “Guapo” los marcaron Gonzalo Maroni y Lucas Gamba. El tanto del “Decano” lo hizo Nicolás Demartini, en contra.

El “Guapo” golpeó temprano en el encuentro y logró abrir el marcador a los 13 minutos del primer tiempo. Tras una buena jugada ofensiva, Maroni apareció en el área y, con un cabezazo, puso el 1-0 para el conjunto de Rubén Insúa.

Atlético Tucumán logró reaccionar en el complemento y encontró el empate de una manera inesperada. Demartini, en contra de su propio arco, marcó el 1-1 que le daba aire al conjunto tucumano.

Sin embargo, la igualdad duró muy poco. Menos de un minuto después del empate, Gamba apareció para devolverle la ventaja a Barracas Central y establecer el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Barracas Central alcanzó el sexto puesto de la zona “B” con 15 puntos, mientras que Atlético Tucumán, marcha 13º con solo 6 unidades.

En la próxima jornada, Barracas visitará en el “Tomás Adolfo Ducó” a Huracán de Parque de los Patricios, mientras que los de Julio César Falcioni, buscarán levantar cabeza, cuando reciba a Gimnasia de La Plata en uno de los partidos que el lunes desde las 21 abrirá la fecha.