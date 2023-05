Bielsa fue presentado como DT de Uruguay

El santafesino Marcelo Bielsa fue presentado hoy oficialmente como director técnico de la selección de Uruguay, donde firmó un contrato por tres años, con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 como principal objetivo.

"No tuvieron que convencerme, casi diría que todo lo contrario. Mi deseo de pertenecer a este proyecto tiene dos extremos muy convincentes. Uno son los jugadores que posee Uruguay. Me gusta el grupo de jugadores que han representado a la selección en los últimos años. El otro es el destinatario del trabajo de una selección, que es el ciudadano a pie del país del que se trate", aseguró el "Loco".

Tambié reveló qué le gusta de los futbolistas uruguayos: "Hay un concepto universal de lo que significa jugar bien. El que juega bien, no importa la nacionalidad. Dentro de los que juegan bien para un país, hay matices, hay jugadores en los que predomina la creación, en otros la contundencia, la recuperación. En ese sentido, de acuerdo a las posiciones, Uruguay ofrece, desde mi óptica, versiones satisfactorias en todos los niveles".

"No he hablado con los referentes aún (Suárez, Cavani, Muslera). Creo que corresponde establecer un diálogo, escucharse y luego la inevitable tarea de decidir si es que es necesario hacerlo, en un sentido o en el otro. No tengo una decisión previa establecida", aseguró.

"Me tocó vivir una experiencia casual que tuvo un peso decisivo en mi decisión: un día vine un fin de semana a Montevideo y me terminé quedando dos meses. En eso, me tomé un colectivo público un lunes por la mañana, en un viaje de 45 minutos y se produjeron episodios que pusieron a prueba la civilidad de los viajeros y concluí con admiración al ver la generosidad de todos en ese contexto. Había respeto por todos. Ver los jugadores y la altura del ciudadano uruguayo me inclinaron", detalló.

El "Loco" llega a Uruguay con dos ayudantes, dos analistas y un recuperador de lesiones. El rosarino se mostró dispuesto a sumar personas que ya trabajen en la AUF y faciliten el día a día, según informaron desde la prensa local. La AUF hará una inversión cercana a los 4 millones de dólares anuales con la llegada de este cuerpo técnico.