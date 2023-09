Bioquímicos advierten que en octubre dejarán de atender pacientes

La devaluación del peso, los aumentos indiscriminados de los insumos médicos que llegan valor dólar (entre el 22 y el 30 por ciento solo en los últimos 15 días), la desactualización del valor de la Unidad Bioquímica (UB) y la demora excesiva en el pago por parte de las obras sociales y prepagas (entre 60 y 90 días de realizada la prestación), ponen a la actividad bioquímica en una situación de enorme inestabilidad y precariedad.

La Dra. María Cecilia López, presidenta de CUBRA, aseguró que “debemos alertar al Estado argentino, a los prestadores y, fundamentalmente, a nuestros pacientes; sobre la grave situación en que se encuentran la mayor parte de los laboratorios bioquímicos en la actualidad: con grandes riesgos de continuar con su trabajo dado que en breve no podrán hacer frente a sus obligaciones, como lo son los aumentos de salarios, bonos, aguinaldos, etc, Si de parte del Gobierno no colaboran en acordar un aumento en las Unidades Bioquímicas, que se condiga con los sufridos en forma desmedida por los insumos y reactivos que utilizamos para llevar adelante nuestros trabajos, la situación no tiene retorno”.

“Nuestros insumos han aumentado entre un 50 y un 400%. Los que más impacto han tenido son las jeringas, agujas y descartables que se necesitan día a día para continuar atendiendo a los pacientes”, explicó López.

Por otra parte, la carga impositiva también nos golpea, por lo que hacemos un llamado a los Ministerios de Salud y Economía para que respondan nuestros llamados a participar de una mesa de trabajo, con el fin de lograr que se tomen las medidas necesarias, sostenibles en el tiempo, que encarrilen esta situación desesperante en la que se está poniendo a los pacientes.

La Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina (CUBRA), es la entidad nacional gremial rectora, integrada por 27 instituciones, presentes en 23 provincias y CABA, que nuclea a más de 7000 bioquímicos y más de 4500 laboratorios en el país. El laboratorio de análisis clínicos cumple un rol preponderante en el equipo de salud. El 80% de los diagnósticos se basan en sus resultados. Es fundamental la participación del bioquímico en el cuidado de la salud, desde la promoción y prevención, diagnóstico precoz y tratamiento, centrado siempre en la persona, contribuyendo así al estado de bienestar del individuo y su entorno. Lo que es fundamental para el desarrollo personal y el crecimiento del tejido social y la economía del país.