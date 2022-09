Bitcoin: compra/venta y diferencias con métodos de pagos tradicionales

En cada vez más programas televisivos, radiales o incluso diarios observamos la palabra “bitcoin” sin saber muy bien a qué se refieren cuando se alertan por una bajada o indican que subió “x” porcentaje.

Por eso, para despejar esa y muchas otras dudas, acá te vamos a contar todo acerca de las criptomonedas y por qué se diferencian de los métodos de pago más extendidos entre la sociedad.

¿Qué SON LAS CRIPTOMONEDAS?

Las criptos son activos digitales que, gracias al sistema llamado blockchain, se alojan en miles de servidores ubicados a lo largo del mundo. Mediante procesos algorítmicos super complejos, la información almacenada está segura en todo momento e imposibilita su falsificación, algo que por supuesto no ocurre con el dinero fiat (dólar, euro, peso argentino, etc.). Al no estar emitidas por bancos ni representadas por instituciones, no están integradas al sistema financiero tradicional y se evita que una autoridad las regule, dejándole esa tarea a la simple acción de la oferta-demanda.

Por sus características de descentralización y seguridad, un gran porcentaje de las personas ven a estos activos digitales como una estupenda forma de invertir o simplemente ahorrar el dinero que no quieren que se vea afectado por la inflación. Gracias a la creciente aparición de plataformas como Lemon Cash, es muy sencillo acceder a las criptos más volátiles o a stablecoins.

Sin embargo, aunque suene todo genial las monedas virtuales también tienen sus puntos positivos y sus puntos negativos.

VENTAJAS DE LAS CRIPTOMONEDAS

Las criptos como tal nacieron en el año 2009 gracias al bitcoin, siendo la moneda digital madre creada por una persona de identidad anónima pero conocida como “Satoshi Nakamoto”. Sin embargo, hace pocos años que se hicieron realmente conocidas, en parte por la enorme cantidad de ventajas que presentan:

1. Su funcionamiento es descentralizado, y por tanto ningún organismo puede participar en su correcto funcionamiento. Cada usuario tiene exactamente los mismos derechos y no hay privilegios, por lo cual se dice que las criptos democratizan la economía.

2. Como no existe ente regulador alguno, no es necesario abonar cargos por mantenimiento o ese tipo de cosas. Con un pago mínimo llamado “Gas” es posible enviar las criptos a donde quieras. En el caso de ETH, el Gas suele ser mucho más alto que en el resto de los activos.

3. Las operaciones se procesan muy rápidamente y no existe posibilidad de que los fondos no lleguen salvo que hayas introducido mal la dirección de destino. En apenas minutos, dispondrás de tu dinero inmediatamente. Al comprar bitcoin en Argentina en plataformas como Lemon Cash, vas a tener la posibilidad de enviar los tokens por la red Lightning.

4. La privacidad está garantizada y los datos personales bien resguardados ante cada transacción, ya que se manejan con llaves privadas únicas a las que nadie tiene acceso.

DESVENTAJAS DE LAS CRIPTOMONEDAS

Como sabemos, cada activo financiero conlleva intrínsecamente un gran riesgo de perderlo todo y, si bien las criptos son prácticamente moneda virtual corriente, aún así tienen muchas dificultades que detallaremos a continuación:

1. Al ser activos digitales de alta volatilidad, las criptomonedas que no son stablecoins pueden cambiar de valor muy rápidamente, cayendo/subiendo un 5% en cuestión de segundos.

2. Su aceptación todavía no es tan masiva como se quiere, pero afortunadamente esto está cambiando y cada vez más personas se suman a la ola cripto gracias a las plataformas que surgen, facilitando la compra/venta de estos activos.

3. La responsabilidad de cada individuo debe ser supina porque, como estamos hablando de algo descentralizado, no hay un banco u organismo al cual acudir en caso de perder acceso a las contraseñas o frase semilla de la billetera digital.

4. Lamentablemente, muchos países a lo largo del mundo (incluyendo Argentina) están trabajando para gravar y regular las transacciones.

PAGAR CON CRIPTOS VS. SISTEMAS TRADICIONALES

Con efectivo: las compras/ventas con dinero fiat tienen muchos puntos a favor, como por ejemplo el anonimato y la imposibilidad de que la transacción quede registrada en un banco. Cuando le das el billete a la otra persona, esta ya tiene a mano el dinero de la venta del producto/servicio, evitando los intermediarios. No obstante, una falla bastante grosera que tiene es la posibilidad de que te encajen un billete falso como si fuese real.

Con tarjeta: al pagar con tarjeta, empresas como VISA/MasterCard autorizan cada proceso. La confianza es bastante grande porque entendemos que estas compañías de enorme reputación no fallarán. En el medio de la autorización, los bancos comprueban la disponibilidad de los fondos y la identidad del cliente que realizará la transacción.

VENTAJAS DE COMPRAR CON CRIPTOS

Menos intermediarios: cuando mandes los bitcoins a otra cuenta, solamente hará falta que participen dos agentes: la billetera de destino y la red. Tanto nodos como mineros juegan un rol relativamente secundario y no afectan el funcionamiento. Este punto lo comparte con las transacciones en efectivo pero no con las de tarjeta, puesto que en ellas hacen falta al menos 4 intermediarios para que todo salga bien.

Mayor eficiencia: el protocolo de bitcoin hace que cada participante del sistema verifique tanto las transacciones pendientes como las pasadas en todo momento. Lo mejor de esto es que imposibilita el error siempre y cuando la dirección de destino esté correctamente ingresada. Los sistemas tradicionales tienen muchos intermediarios y multiplican las comunicaciones de un lado a otro, lo que lleva mucho tiempo y hace que exista la posibilidad de un error que mande los fondos a quién sabe dónde.

¿COMO COMPRAR BITCOIN EN ARGENTINA?

Comprar bitcoin en Argentina es algo muy sencillo gracias a la plataforma Lemon Cash, en la cual bastará con crearse una cuenta y verificarla para empezar a comprar/vender la cantidad de criptos que tengas ganas. Esta y otras funcionan a modo de casa de cambio virtual, por lo cual con apenas unos clicks estarás llevando a cabo acciones que anteriormente no eran posibles.

Si bien en nuestro país hay varias que ofrecen este servicio, recomendamos acudir a una que tenga bastante reputación y esté respaldada por un gran banco detrás.

Paso a paso: con respecto al registro, será suficiente con brindar algunos datos personales, selfie y fotos del DNI. Cuando la identidad esté comprobada, será hora de enviar el efectivo vía transferencia al CVU que te indique la plataforma. Cabe destacar que la acreditación de los fondos podría tardar hasta 2 días si se hace por un Rapipago/Pago Fácil.

Cuando tengas los fondos en Lemon, vas a poder operar como más te guste indicando qué cripto y cuánta cantidad querés comprar. En este caso, el monto mínimo de inversión en bitcoin es de apenas $100. Para jugar con la volatilidad vas a tener varias opciones disponibles, como: BTC, MATIC, ETH, DOT, etc. Pero si querés preservar el valor de tu dinero, recurrir a una stablecoin como DAI o USDT será la opción más inteligente.

Comisiones: para sobrevivir de manera orgánica, las plataformas cobran una pequeña comisión ante cada compra/venta de criptos, en este caso de apenas el 1%. Al depositar pesos podrían llegar a cobrar un 0.5% o un poco más, pero esto no siempre es así. Por lo pronto, lo único fijo es el 1% previamente mencionado.