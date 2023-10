Boca derrotó a Talleres por penales y es semifinalista de la Copa Argentina

Boca Juniors se impuso este domingo 4-1 por penales a Talleres de Córdoba luego de empatar 1 a 1 en los 90′ y se metió en las semifinales de la Copa Argentina, instancia en la que se cruzará con Estudiantes de La Plata.

El ’Xeneize fue más que su rival durante los primeros 45′ pero los cordobeses se fueron en ventaja al descanso.

En efecto, el conjunto de Jorge Almirón tuvo chances muy claras para abrir la cuenta que no pudieron aprovechar Edinson Cavani (en dos oportunidades), Cristian Medina y Miguel Merentiel.

Talleres fue más efectivo. Generó mucho menos pero aprovechó para ponerse en ventaja a los 22′ con un derechazo cruzado de Gastón Benavídez.

Boca insistió en su búsqueda en el segundo tiempo. Y a los 10′ encontró una chance inmejorable en un penal cobrado por el árbitro Fernando Echenique por falta de Portillo sobre Cavani. El ex Valencia de España a los 12′, cambió por gol desde los doce pasos para establecer el 1 a 1.

Cavani tuvo otras dos chances claras para dar vuelta la historia pero definió mal. Fueron dos mano a mano en menos de un minuto, a los 26′. En el primero intentó picarla, no le dio bien y permitió la oportuna intervención de Guido Herrera. Y segundos después recibió una habilitación profunda de Valentín Barco e intentó un toque sutil con la punta del botín derecho pero la pelota se abrió y se terminó yendo ancha.

Al cabo, ya nadie pudo volver a convertir y hubo que recurrir a los penales. Allí donde Boca, se sabe, tiene un plus. Esta vez no hizo falta la figura de Sergio Romero. Es que “Chiquito” no atajó ninguno pero Bustos y Benavidez erraron los suyos y el “Xeneize” se metió en las semifinales de la Copa Argentina.