El Xeneize se quedó con tres puntos valiosos en la Bombonera gracias a los goles de Leonel Flores por duplicado y Lautaro Di Lollo.

Boca goleó a Unión, prolongó su invicto a 16 partidos y se mantiene en la pelea por la cima de la Tabla Anual

Boca Juniors estiró su invicto a 16 partidos con un categórico triunfo en la Bombonera por 3-0 ante Unión de Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Clausura y se afirmó en puestos de playoff en la Zona A, sumado a permanecer en la pelea por la cima de la Tabla Anual porque le descontó puntos al líder después del empate de Independiente Rivadavia ante Gimnasia La Plata en Mendoza.

Bajo la atenta mirada del delantero francés André-Pierre Gignac en uno de los palcos del estadio, el Xeneize manejó cada faceta del juego en Brandsen 805 frente a un contrincante con muy pocas armas para lastimar a un seguro Leandro Brey, quien se repuso a su floja actuación en la victoria contra Racing en la Copa Argentina. El ex Los Andes tuvo firmeza a la hora de descolgar los centros y contener los tímidos intentos del Tatengue.

El encuentro se terminó a los 22 minutos del primer tiempo por el gol de Lautaro Di Lollo, quien aprovechó un buen centro de Leandro Paredes en una pelota detenida para sellar el 1-0 en condición de local.

A pesar de que el resultado era escueto, la ventaja nunca estuvo en peligro y el 2-0 señalado por Leonel Flores (ingresó desde el banco y acumuló 30 minutos) terminó por sentenciar el trámite. El juvenil de 19 años redondeó su actuación con un golazo a los 91 minutos para el 3-0 definitivo. Cabe destacar que Flores había sido liberado por la selección argentina únicamente para este duelo y regresará a la concentración de la Albiceleste para ser considerado en los amistosos ante Burkina Faso y Benín.

Boca Juniors volverá a jugar el próximo viernes desde las 19:30 (hora argentina) en Alta Córdoba contra Instituto, uno de los equipos sensación del Torneo Clausura porque lidera la Zona A, este viernes goleó 4-1 a Independiente en Avellaneda y se metió de lleno en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores vía Tabla Anual.

Por otro lado, Unión volverá a su casa para recibir el mismo día a partir de las 21:45 a Defensa y Justicia.