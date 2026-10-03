Durísima derrota de Independiente: cayó 1-4 ante Instituto como local

La Gloria se floreó en Avellaneda con goles de Lázaro, De la Fuente, Gallardo y Luna. Maxi Meza había igualado para el Rojo y luego se fue expulsado de manera polémica.

Independiente tuvo un partido para el olvido y fue goleado por 4-1 ante Instituto en Avellaneda por la undécima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El equipo de Jadson Viera quedó desarmado tras la polémica expulsión de Maxi Meza sobre el cierre del primer tiempo y perdió tres puntos claves ante una Gloria que revalidó su tremendo presente.

Con esta triunfazo, el conjunto cordobés llegó a 25 puntos y se consolida como único líder de la Zona A. En tanto, el Rojo quedó con 17 unidades y, por ahora, continúa en puestos de playoffs (está sexto, con tres puntos más que Unión).

A los 16 minutos, en la primera jugada de peligro de Instituto, Jeremías Lázaro quebró el cero con un remate que se desvió en Juan Fedorco y venció el arco de Rodrigo Rey para el 1-0 de la visita.

El Rojo respondió a los 25 minutos de pelota parada. Santiago Montiel la pinchó y Maxi Meza entró solo para estampar el 1-1. Primero fue anulado por el juez de línea por offside, pero el VAR corrigió y convalidó el gol.

Sin embargo, así como fue héroe, el propio Meza terminó opacando la noche para Independiente y quebrando el trámite del partido. Con una amarilla encima, el ex River se resbaló y conectó de atrás a Matías Tissera. Si bien pareció que tocó la pelota, el árbitro Hernán Mastrángelo le mostró la segunda cartulina y se fue a las duchas a los 43 del primer tiempo.

Ya en la segunda mitad, hubo un golpe de efecto positivo para Instituto con el hombre de más y Diego Flores mandó a la cancha a Hernán De La Fuente en lugar de Giuliano Cerato. A los 6 del complemento, el recién ingresado apareció por el segundo palo para capturar un rebote y anotó el 2-1 para la Gloria.

El gol tempranero en la segunda mitad descolocó a Independiente y, más allá de un cabezazo peligroso de Iván Morales tras el centro, prácticamente no generó oportunidades hasta el final del partido.

El tercero para Instituto llegaría a los 20 del complemento tras una muy buena jugada de Matías Gallardo. El mediocampista central se acomodó en la medialuna, le dio a colocar y la clavó sobre el ángulo derecho del arco defendido por Rey.

Ese 3-1 generó un clima hostil en el Libertadores de América, con los hinchas exigiendo un poco más de entrega a los jugadores. El Rojo intentó ir para adelante, con centros y acciones aisladas, pero nunca pudo ponerse en partido.

El mazazo final llegaría a los 35 minutos, con una contra bien llevada por el elenco cordobés. Álex Luna quedó con terreno para correr, pasó a los dos defensores y se fue mano a mano con Rey. Así, definió sobre la derecha del arquero y cumplió con la ley del ex para sentenciar la goleada.

En la próxima fecha, el líder Instituto enfrentará a Boca de local el viernes 9 de octubre desde las 19:30. Por su parte, Independiente internará dar vuelta la página contra Talleres de Córdoba en condición de visitante el domingo 11 desde las 21:30.