Boca le ganó a Vélez en un final caliente y es único líder

Boca Juniors es el nuevo puntero del torneo de la Liga Profesional de Fútbol luego de haber ganado otro partido increíble, por el trámite adverso que le tocó sufrir: finalmente, derrotó a Vélez por 1-0 en La Bombonera.

Las intenciones del local en los primeros instantes del partido se diluyeron y apenas se apoyaron en el remate de Frank Fabra para enviar una alerta al arco rival. Después, el Fortín inclinó la cancha a su favor y creó las mejores situaciones.

Walter Bou y Leonardo Jara se las ingeniaron para generar situaciones con un remate de media distancia y un cabezazo, mientras que Nicolás Garayalde dio un pase al vacío que rompió líneas para Lucas Janson: se apuró al definir en el cara a cara con Agustín Rossi, quien salió a achicar espacios, y el violento disparo se fue varios metros por encima del travesaño.

Del lado xeneize, Alan Varela se mostró como el más claro y la pieza disponible para hacer rodar el balón y fue Oscar Romero quien sumó otra oportunidad para los suyos mediante un tiro que salió afuera.

El segundo tiempo mantuvo la tónica de la etapa inicial, aunque los dirigidos por Alexander Medina profundizaron su superioridad. Primero con el zurdazo de Mateo Seoane a distancia y un remate de Janson que pasó cerca del poste izquierdo.

Salvo una ocasión aislada del paraguayo Romero, después el dominio estuvo acentuado para los de Liniers, así como sus aproximaciones. Matías de los Santos avisó de cabeza, Valentín Gómez probó con su tiro lejano, Janson protagonizó otra aparición en busca de romper el cero y la más nítida del complemento tuvo como autor a Walter Bou, quien perdió el mano a mano con Rossi: el arquero tapó el zurdazo cruzado con su pie.

Los de Hugo Benjamín Ibarra siguieron limitados a resistir ante un desarrollo adverso en el que no encontró la manera de tomar el control del juego. el punto no estuvo tan mal. Vélez fue el que se marchó con un sabor agrio, dado que siguió con los avances (Janson, Bou y De los Santos insistieron) y ratificó la superioridad, que no pudo traducirse en goles.

A poco del final, otra vez afloró la eficacia xeneize: después de que Leonardo Burián le tapara un disparo a Romero, Varela sacó rédito de un balón suelto para asistir al joven Gonzalo Morales, el mismo que había golpeado por Copa Argentina frente a Quilmes y que ahora desequilibró para el valioso 1-0 final.

Sobre el cierre, una infracción de atrás sobre Luis Advíncula derivó en el tumulto de jugadores y los empujones generalizados. Esto llevó a que el árbitro expulsara a Francisco Ortega y Diego Gómez del lado visitante y a Luis Vázquez en el dueño de casa.

Más allá del panorama complejo, Boca consiguió ganar otro partido impensado y se elevó a la cima del campeonato: con 42 puntos se ubica por encima de Atlético Tucumán (41) y Racing (40). El próximo jueves visitará La Plata para medirse con Gimnasia y Esgrima, otro de los equipos que perdió terreno y que amagaba con postularse al título en las últimas fechas.

Síntesis

Boca 1 / Vélez 0

Boca Juniors: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Gabriel Aranda y Frank Fabra; Martín Payero, Alan Varela, Guillermo Fernández y Oscar Romero; Luca Langoni y Darío Benedetto. DT: Hugo Ibarra.

Vélez Sarsfield: Leonardo Burián; Leonardo Jara, Matías de los Santos, Diego Gómez y Francisco Ortega; Mateo Seoane, Nicolás Garayalde, Julián Fernández y Walter Bou; Lucas Janson y Lucas Pratto. DT: Alexander Medina.

Gol ST: 33’ Gonzalo Morales (BJ).

Cambios ST: 11’ Cristian Medina x Payero (BJ), 20’ Lucas Orellano x Fernández (V) y Santiago Castro x Pratto (V), 27’ Luis Vázquez x Benedetto (BJ) y Gonzalo Morales x Fernández (BJ), 40' José Florentín x Seoane (V), 41’ Esteban Rolón x Langoni (BJ) y Simón Rivero x Romero (BJ), 46’ Miguel Brizuela x Bou (V) y Agustín Mulet x Garayalde (V).

Amonestados: Varela, Fernández, Advíncula (BJ). Jara, De los Santos (V).

Incidencias ST: 43’ expulsados con roja directa Ortega, Gómez (V) y Vázquez (BJ).

Arbitro: Patricio Loustau.

Cancha: Boca Juniors.