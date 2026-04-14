Boca logró su segunda victoria en la Copa Libertadores

Goleó de local 3-0 a Barcelona de Ecuador por la 2ª fecha del Grupo D. La mala noticia fue la lesión del arquero Agustín Marchesín, quien se retiró en el primer tiempo.

Boca Juniors logró este martes de local su segunda victoria en el Grupo D de la Copa Libertadores al derrotar por 3-0 a Barcelona de Ecuador.

El partido, que se jugó en La Bombonera, tuvo el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y los goles del encuentro los marcaron Lautaro Di Lolo -en la primera parte-, Santiago Ascacíbar y Ander Herrera, en la parte final del encuentro.

La primera llegada fue de la visita, a los siete minutos del primer tiempo, con un derechazo bajo y cruzado de Darío Benedetto desde afuera del área, que fue detenido por el arquero Agustín Marchesín.

El “Xeneize” sufrió una baja importante, cuando Marchesín tuvo que abandonar el campo de juego a los 12 minutos del primer tiempo por una lesión en la rodilla derecha. El ex Lanús, visiblemente dolorido, se retiró entre lágrimas y fue reemplazado por Leandro Brey.

A los 16 minutos, luego de un pase largo, el atacante Miguel Merentiel avanzó por derecha, se adentró en el área y, después de un enganche, sacó un zurdazo a media altura que buscaba el segundo palo y se fue muy cerca del poste.

El “Xeneize” abrió el marcador a los 38’, con un centro lejano desde la izquierda de Lautaro Blanco al segundo palo para el defensor Lautaro Di Lollo, que retrocedió algunos pasos dentro del área y sacó un efectivo cabezazo, que Contreras alcanzó a rozar pero no pudo desviar, sobre su palo derecho.

Boca tuvo la primera llegada del segundo tiempo, a los cuatro minutos, con un pase filtrado del mediocampista Milton Delgado para la trepada por izquierda de Merentiel, que quiso definir bajo y cruzado pero no pudo superar al arquero rival.

A los 11 minutos, un centro frontal de Leandro Paredes fue controlado de pecho por Santiago Ascacíbar, que, al estar de espaldas al arco, sacó un remate de chilena, aunque el mismo salió a las manos de Contreras.

Un minuto más tarde, luego de una nueva pelota en profundidad de Delgado hacia el costado izquierdo, Tomás Aranda pudo controlar y meterse en el área, con un intento de picar la definición por encima del achique de Contreras, que de todas formas pudo despejar con la mano derecha.

Y cuando se jugaban 15 minutos, a Boca le anularon un gol por infracción de Ascacíbar sobre el arquero venezolano José David Contreras.

El segundo gol llegó a los 36’ mnutos, cuando Lautaro Blanco se escapó por un costado y casi sobre la línea, envió un centro, para que Ascacíbar, ponga el 2-0 y darle tranquilidad a los dirigidos de Claudio “Sifón” Ubeda.

Y había más porque en el cuarto minuto de descuento, el español Ander Herrera marcó el 3-0 y así Boca terminó festejando con su gente, que se ilusiona con la séptima.

De esa manera, Boca, que lleva doce partidos sin perder, sumó su segundo triunfo, que le permite afirmarse en el Grupo D y llega con el ánimo en alto de cara al Superclásico del domingo ante River Plate en el Monumental y por la 15ª fecha -interzonal- del torneo Apertura de la Liga Profesional.