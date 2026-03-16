Boca rescató un empate en Santa Fe

El “Xeneze” igualó ante Unión 1-1 por la undécima fecha del Apertura. Julián Palacios hizo el gol del “Tatengue” y Miguel Merentiel igualó para el “Xeneize”.

Boca Juniors empató de visitante frente a Unión de Santa Fe 1-1 en la continuidad de la 11ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se desarrolló en el estadio 15 de Abril, contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez. Los goles del partido los marcaron Julián Palacios en la primera etapa para el local, y el uruguayo Miguel Merentiel en el segundo tiempo, a favor del “Xeneize”.

La primera llegada fue del “Tatengue”, a los tres minutos, con un tiro de afuera del área de Cristian Tarragona, que el arquero Agustín Marchesín pudo detener sobre el palo izquierdo.

Boca no tuvo llegadas hasta los 19 minutos del primer tiempo, cuando una buena combinación entre Leandro Paredes y Santiago Ascacibar habilitó a Miguel Merentiel, cuyo remate bajo entraba suave por el segundo palo, aunque Mateo Del Blanco corrió a toda velocidad y llegó a tiempo para despejar la pelota a centímetros de la línea de gol.

A los 36 minutos, Marcelo Estigarribia salió hacia la derecha para recibir y poner un centro pinchado al primer palo para la subida de Braian Cuello, que remató incómodo y por encima del travesaño.

Solo dos minutos después, Rafael Profini se quedó con un rebote en la medialuna del área, controló y remató de zurda, con un tiro frontal que salió centralizado y apenas alto.

Hasta que a los 41’, Julián Palacios recibió un centro desde la derecha al segundo palo, controló y sacó un remate desde la medialuna del área, que entró a media altura, por el palo izquierdo de un Marchesín que no tuvo reacción.

En el complemento, Boca igualó el partido a los 11 minutos, cuando Merentiel se quedó con el rebote de un remate de Agustín Bareiro que dio en el travesaño, luego de una nueva definición de tijera, y disparó de primera al gol, ante un arquero desacomodado.

El “Xeneize” volvió a llegar nueve minutos después, con un contraataque unipersonal manejado por Merentiel, luego de una subida por izquierda, juntando las marcas de dos rivales y poniendo el pase atrás para asistir a Bareiro, aunque Mansilla achicó bien y se quedó de gran manera con el remate del paraguayo, extendiendo su brazo derecho.

Unión tuvo su primer acercamiento del complemento en 31 minutos, con un tiro libre en el costado izquierdo de la frontal del área que fue ejecutado por Mauro Pittón, con un tiro bajo al segundo palo que fue detenido por el exarquero de Lanús.

En 45 minutos, Diego Díaz recibió sobre la derecha y, libre de marca, pudo buscar un remate bajo al segundo palo, que pasó cerca del poste derecho de Marchesín.

Con ese resultado, Boca quedó sexto en la zona “A” con 14 puntos, a ocho del líder e invicto Vélez Sarsfield, mientras que Unión, se mantiene en el segundo lugar con 16 unidades.

En la próxima fecha, el “Tatengue” visitará a Defensa y Justicia, mientras que Boca recibirá en la Bombonera a Instituto de Córdoba.

EMPATE EN VICTORIA

En el otro partido que dio comienzo a las 22, Tigre empató de local ante Argentinos Juniors 1-1. El encuentro, que se jugó en el estadio José Dellagiovanna, tuvo el arbitraje de Daniel Zamora. El “Bicho” abrió el marcador a través de Francisco Alvarez a los 47’, pero Alfio Oviedo a los 61’ igualó el encuentro en la cancha del “Matador”.

Con ese marcador, Tigre se ubica cuarto en la zona “B” con 17 puntos, mientras que Argentinos, quedó en el décimo lugar con 11 unidades.

En la próxima fecha -12ª-, los de Diego Dabove visitarán a Banfield en el Florencio Sola, mientras que los de Nicolás Diez recibirán a Platense.