Bomberos Voluntarios presentaron la escalera hidroelevadora de 35 metros

Fue en el Municipio ante el intendente Othar Macharashvili. El móvil, de última tecnología y procedente de Europa, representa un avance.

El intendente Othar Macharashvili remarcó este martes que “esto era algo que se necesitaba para la seguridad de la ciudad porque la escalera con la que se cuenta ahora llega hasta 15 metros y esta alcanza los 35. Para todas las acciones en altura era lo que estaba haciendo falta. Es un móvil de máxima tecnología que se pudo traer gracias al aporte de toda la ciudadanía; el Municipio y el Concejo van a seguir acompañando”.

Luego, señaló que “si se observa el equipamiento que tiene el servicio, se puede ver que cada vez son más las unidades nuevas, además de la nueva base en Kilómetro 8. Todo esto se hace para y por el vecino. Ojalá tengamos que usarlo muy poco, pero es una satisfacción ver un destacamento de primera calidad”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios, Felipe Di Marco, brindó detalles técnicos del nuevo equipamiento y explicó que “empezamos a gestionarla hace unos 7 u 8 meses y hoy ya la tenemos en Comodoro. Es una unidad que nos estaba haciendo falta. Levanta hasta 35 metros de altura, permite evacuar alrededor de 20 personas, soporta 3.000 kilos y cuenta con monitor y cámara térmica para detectar focos de calor en departamentos donde pueda estar produciéndose un incidente”.

Asimismo, adelantó que “el nuevo hidroelevador que combina escalera y sistema hidráulico se ubicará en el Cuartel Central, debido a que requiere un espacio bajo techo y galpones amplios para su conservación”.

En otro orden, Di Marco sostuvo que “tenemos que agradecer a toda la ciudad de Comodoro Rivadavia. Gracias a los usuarios, que mediante el pago de su energía eléctrica aportan un porcentaje, podemos traer este tipo de equipamiento. No lo traemos para nosotros; es para la comunidad”, acentuó.