El Patagónico | Regionales | SALUD - 11 octubre 2023

Bono y errores en liquidación salarial son parte las causas del paro de 48 horas

Empezó este miércoles un nuevo paro en los hospitales provinciales. Es por 48 horas. ¿Los motivos? No se pagó el bono; no se actualizan salarios; no se convoca a paritarias y hay constantes errores en la liquidación de haberes que perjudican a los trabajadores.