Bruno Hernández explicó el scoring ante el Concejo

La Comisión Especial de Evaluación y Priorización de Soluciones Habitacionales se presentó ante el Concejo para dar detalles acerca del cumplimiento de la Resolución 0558/26.

El secretario de Ordenamiento Territorial, Bruno Hernández, encabezó la presentación junto a los equipos técnicos municipales, subrayando la importancia de estos espacios de diálogo directo con el cuerpo legislativo.

La normativa no solo estableció la creación de dicha comisión, sino que también ordenó la implementación de un sistema técnico de evaluación y priorización habitacional para las familias damnificadas del Cerro Hermitte.

Durante su intervención, Hernández explicó el funcionamiento del sistema, indicando que “presentamos el informe técnico detallando cómo se aplicó el ‘scoring’, o sistema de cálculo de puntaje social. Este es, en esencia, un método objetivo de cálculo que permite asignar las soluciones habitacionales de manera equitativa, fundamentado en una evaluación integral normativa y documental”.

TRABAJO DE CAMPO Y COMPROMISO SOSTENIDO

La jornada contó con el despliegue técnico necesario para explicar cada variable contemplada en el sistema, asegurando la trazabilidad del proceso.

“Este encuentro fue fundamental para despejar dudas, mostrar la rigurosidad con la que se realizó el cálculo y el respaldo normativo que determinó la entrega del primer listado de beneficiarios del Cerro Hermite”, destacó el funcionario, valorando el papel del Concejo Deliberante como contralor de las políticas públicas.

De esta manera, el Ejecutivo Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en el territorio. El equipo técnico sigue desarrollando las entrevistas sociales necesarias para atender cada situación particular hasta lograr la asistencia habitacional definitiva para todos los vecinos afectados.