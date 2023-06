"Cacho" Garay cada vez más complicado con la justicia

En las últimas horas se agravó la situación de Cacho Garay, el humorista de 68 años, quien violó la restricción de acercamiento contra su ex pareja, Verónica Macías, que lo denunció por violencia de género. Además, a la denuncia se suma una nueva acusación mujer que años atrás habría sido cómplice del cómico en ejercer violencia sexual, física y psicológica contra Macías.

Según trascendió, la denunciante aseguró ante la Justicia que en 2013, en una casa de la calle 20 de setiembre de Luján de Cuyo, esta mujer, que sería empleada de la Legislatura Provincial, ingresó al dormitorio de la pareja, intimó con su marido y luego la abusaron sexualmente contra su voluntad.

“La ex pareja del humorista denunció ante la fiscalía que Garay y esta mujer la grababan, la abusaban y la hacían tener relaciones con ella”, confirmaron fuentes del Ministerio Publico Fiscal mendocino.

La ex pareja del cómico apuntó sumó más detalles sobre la nueva sospechosa: habría sido reina de un certamen de belleza en 1982. En su testimonio, contó situaciones pasadas de violencia a las que fue sometida durante los años de su relación.

En ese contexto, la Justicia mendocina, pidió la inmediata captura de la presunta cómplice del humorista, la cual no pudo ser realizada, debido que al momento en que allanaron su casa el lunes, no la encontraron y supusieron que se encuentra prófuga en el exterior del país, con un pedido de captura en su contra. No obstante, en los allanamientos en su domicilio se secuestraron teléfonos celulares y computadoras en busca de más pruebas.

Por su parte, el acusado se encuentra cumpliendo la prisión domiciliaria en la casa de su hermana, en Coquimbito, Maipú, imputado por el fiscal Daniel Carniello, por los delitos de amenazas agravadas por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal en un número indeterminado de hechos, y privación ilegítima de la libertad agravada por ser cometida contra su ex cónyuge. Además, también está acusado del delito de tenencia de armas de fuego de uso civil.

La semana pasada, Garay realizó una llamada telefónica a su ex mujer. De esa manera, la fiscalía entendió que violó la prohibición de acercamiento que le impuso la Justicia, y lo imputó por desobediencia. Respecto de la llamada, trascendió que, durante esa comunicación efectuada desde la casa de su hermana, Garay no emitió palabra alguna y sólo se escuchó sonido ambiente, tal como precisaron fuentes de la investigación a Télam.

A fines de abril, Garay recibió la prisión preventiva que le dictó el juez Juan Manuel Pina. Desde entonces, el humorista continúa detenido domiciliariamente mientras se desarrolla el proceso de la causa de violencia de género por la denuncia que impulsó su expareja.

EL CALVARIO DE LA EX PAREJA

“Yo contaba que él me engañó diciendo que yo iba a ir a cantar a Salta, pero cuando llegué al hotel conté que todos tenían llave menos yo, y tuve que aguantar mucho tiempo”, dijo Macías, en el ciclo televisivo Intrusos.

Y aseguró: “Él abusó sexualmente de mí muy salvajemente, me filmó y comencé a vivir un infierno durante 13 años. (...) Fue un horror. Eso pasó en el 2010 cuando tenía 20 años. Lo puedo contar ahora porque está en el expediente”.

En ese contexto, el periodista Pablo Layus señaló que todo ese material está en la Justicia y que hubo gente del juzgado que se levantó porque no podía verlo. “Me comentó gente de Mendoza que el video es muy fuerte”, señaló.

“Desde ese día, yo quedé como una esclava para él. Ese verano del 2011 me dejaba encerrada en un departamento, seguía abusando de mí e invitándome a fiestas. Hasta que el 20 de octubre del 2011 me dijo ‘quiero que te traigas una valija con ropa’ y desde ese día tuve que convivir con él. No me pude ir más”, contó la mujer que actualmente sufre ataques de pánico y habría tenido un intento de suicidio.