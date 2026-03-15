CAI, Saavedra, Próspero Palazzo y Diadema debutaron con triunfos

Arrancó el Apertura “A”. El “Azzurro” venció 1-0 a Laprida, Saavedra goleó 3-0 a USMA, Palazzo superó 2-1 a Huracán y Diadema se impuso por 1-0 a Petroquímica. Newbery-Sarmiento terminó 1-1 y Rada Tilly-Portugués fue 0-0.

Se disputó este domingo, de manera completa, la primera fecha del torneo Apertura “A” “José Portu Guerreiro”, que organiza la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En ese contexto, en esta jornada inicial del campeonato, hubo triunfos de Comisión de Actividades Infantiles, General Saavedra, Próspero Palazzo y Argentinos Diadema. Mientras que empataron Jorge Newbery con Deportivo Sarmiento y Rada Tilly ante Deportivo Portugués.

La CAI, con gol del mediocampista Gustavo Arce, derrotó por 1-0 a Laprida y de ese modo arrancó derecho el nuevo certamen de la división “A”.

Por su parte, Próspero Palazzo logró un gran triunfo ante Huracán a quien derrotó por 2-1. Los goles del “Aguilucho” los marcaron Gabriel Campos y Juan Pablo Ramos, mientras que el tanto del “Globo” fue obra de Pablo Zalazar.

El que también sumó de a tres en esta primera fecha fue Argentinos Diadema, que a pesar de quedarse en la primera etapa con un jugador menos -por expulsión de Axel Romero-, se repuso en el complemento y con gol de Blas Manjón, uno de los refuerzos que se sumó al equipo, se impuso por 1-0 ante Petroquímica. El “Verdolaga”, que en la etapa inicial se quedó sin Mateo Loncón, que se retiró lesionado, el delantero Jorge Lasso desperdició una gran chance, ya que marró un penal, enviando la pelota por arriba.

Además, General Saavedra, con tantos de Jesús Molina, Nicolás Reyes y Francisco Saavedra, superó de local 3-0 a Unión San Martín Azcuénaga.

Mientras tanto, la jornada registró dos empates. En uno de ellos Jorge Newbery igualó 1-1 con Deportivo Sarmiento. El gol del “Lobo” lo hizo Tahiel Cárcamo, mientras que el del “Depo” lo hizo Bruno Lefipán.

Además, los ascendidos Rada Tilly y Deportivo Portugués no pudieron salir del cero en terreno del “Aurinegro”.

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Panorama de la 1ª fecha

DOMINGO 15

- Jorge Newbery 1 / Deportivo Sarmiento 1.

- Próspero Palazzo 2 / Huracán 1.

- Comisión de Actividades Infantiles 1 / Laprida 0.

- Argentinos Diadema 1 / Petroquímica 0.

- General Saavedra 3 / Unión San Martín Azcuénaga 0.

- Rada Tilly 0 / Deportivo Portugués 0.

Próxima fecha (2ª)

- Deportivo Portugués vs General Saavedra.

- USMA vs Huracán.

- Próspero Palazzo vs Petroquímica.

- Argentinos Diadema vs CAI.

- Laprida vs Jorge Newbery.

- Deportivo Sarmiento vs Rada Tilly.