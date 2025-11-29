CAI Solidaria inició la campaña "Por un buen Año Nuevo"

Se juntarán alimentos para armar cajas navideñas y también juguetes. Las donaciones ya son recepcionadas en la sede de la entidad “azzurra”.

El último jueves CAI Solidaria, con más de 20 años de historia, lanzó una nueva campaña denominada "Por un buen Año Nuevo".

Como en años anteriores, se juntarán alimentos para armar cajas navideñas y también juguetes. Las donaciones ya son recepcionadas en las instalaciones de la sede “azzurra” (José Alvarez N° 37 esquina Av. Hipólito Yrigoyen) de lunes a viernes de 9 a 19.

Para este cierre de fin de año, lo recaudado será destinado para los parajes rurales de Aldea Escolar, Lago Rosario y Sierra Colorada.

También la gente se puede comunicar, para coordinar donaciones, con José "Portu" Guerreiro al 297-4354267.