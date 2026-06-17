Se realizó el 1er Encuentro de Creadores de Juegos de Mesa de Chubut

Integrantes del Area de Recreación del Ente Comodoro Deportes participaron del 1° Encuentro de Creadores de Juegos de Mesa de Chubut, actividad que se realizó el viernes 12 y sábado 13 de junio en el Centro Cultural Provincial de Rawson, con el objetivo de generar un espacio para compartir ideas, conocer nuevas propuestas y disfrutar de la creatividad.

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“Pudimos compartir y contar todo el trabajo que venimos haciendo durante el año con Cu.Ju.Pla y Girajuegos desde hace 13 años”, comentó Yanina Rojas, quien añadió: “hace un tiempo venimos con la idea de poder crear un juego de mesa que nos represente, y que represente la ciudad en donde estamos viviendo. Pudiendo vivenciar las experiencias de otros capacitadores, nos volvimos con más entusiasmo de poder llevarlo a cabo, recibiendo aportes e ideas de estos”.

A su vez, Laura Mayorga explicó: “creemos en la importancia de estos encuentros de compartir con otras personas, como también la importancia de los espacios de juegoteca y de juego en los barrios para trabajar distintas problemáticas. Nuestro aporte como área y como programa, es el de generar espacios seguros y cuidados para que las infancias y las familias puedan acercarse a jugar”.