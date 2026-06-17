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Se realizó el 1er Encuentro de Creadores de Juegos de Mesa de Chubut

El Area de Recreación de Comodoro Deportes fue parte del evento realizado en Rawson.

Integrantes del Area de Recreación del Ente Comodoro Deportes participaron del 1° Encuentro de Creadores de Juegos de Mesa de Chubut, actividad que se realizó el viernes 12 y sábado 13 de junio en el Centro Cultural Provincial de Rawson, con el objetivo de generar un espacio para compartir ideas, conocer nuevas propuestas y disfrutar de la creatividad.

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“Pudimos compartir y contar todo el trabajo que venimos haciendo durante el año con Cu.Ju.Pla y Girajuegos desde hace 13 años”, comentó Yanina Rojas, quien añadió: “hace un tiempo venimos con la idea de poder crear un juego de mesa que nos represente, y que represente la ciudad en donde estamos viviendo. Pudiendo vivenciar las experiencias de otros capacitadores, nos volvimos con más entusiasmo de poder llevarlo a cabo, recibiendo aportes e ideas de estos”.

A su vez, Laura Mayorga explicó: “creemos en la importancia de estos encuentros de compartir con otras personas, como también la importancia de los espacios de juegoteca y de juego en los barrios para trabajar distintas problemáticas. Nuestro aporte como área y como programa, es el de generar espacios seguros y cuidados para que las infancias y las familias puedan acercarse a jugar”.

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