El último viernes y sábado se entregaron más de setenta cajas navideñas en Lago Rosario, Sierra Colorada y Aldea Escolar.

CAI Solidaria realizó el cierre de otro gran año con la última campaña de donaciones denominada "Por un buen Año Nuevo". Este viernes y sábado se entregaron más de 70 cajas navideñas en Lago Rosario, Sierra Colorada y Aldea Escolar. Parajes rurales de la provincia de Chubut, donde las familias locales recibieron sus obsequios para este fin de año.

Hace más de 20 años que CAI Solidaria realiza este tipo de acciones benéficas.

El principal referente del grupo de trabajo José "Portu" Guerreiro agradece a todos los que hicieron posible este viaje. “Comisión Directiva de la CAI, Karina Thomas, “Cacho” Cerdá, Matías Oyuela, Diesel Comodoro, Transportes Rada Tilly, Taller El Nuevo León, Josefina Sánchez, Augusto Sovier, Viviana Navarro, Enrique Verde, Ingeniería Austral, CRD Travel, Estación de Servicio 13 de Diciembre, Estación de Servicio "Toto" Matías Km 5, EESS Axion Zona Cero, Daniel Albarracín, Garabato, Sandra Pinda, Miguel López, Mario Bucarey. A los colaboradores de la CAI Solidaria Sergio, Susana, Rubén y Mónica.

Un agradecimiento especial a Lidia y David, quienes nos albergaron en su cabaña; y a los medios de difusión.

¡Muchas gracias a todos y felicidades!”, finaliza el comunicado de CAI Solidaria.